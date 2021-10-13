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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.33
Локателли Мануэль 2 0.22
Мората Альваро 2 0.22
Кин Мойзе 2 0.22
Кьеза Федерико 1 0.11
Куадрадо Хуан 1 0.11
Де Лихт Маттайс 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.11
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 4 (1) 0.44
Джуричич Филип 2 0.22
Скамачча Джанлука 2 0.22
Распадори Джакомо 1 0.11
Фраттези Давиде 1 0.11
Траоре Хамед 1 0.11
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Данило Луис 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Ювентус 100% (31)
    X 0% (0)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сассуоло
    1.52
    4.78
    6.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

    Исход игры
    Ювентус
    100% (31)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.71% (12)
    Меньше
    61.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    32.26% (10)
    Нет
    67.74% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    54.8% (17)
    2:1 Ювентус
    22.6% (7)
    3:0 Ювентус
    6.5% (2)
    3:1 Ювентус
    6.5% (2)
    1:0 Ювентус
    6.5% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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