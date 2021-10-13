Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Сассуоло
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.33
|Локателли Мануэль
|2
|0.22
|Мората Альваро
|2
|0.22
|Кин Мойзе
|2
|0.22
|Кьеза Федерико
|1
|0.11
|Куадрадо Хуан
|1
|0.11
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.11
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.44
|Джуричич Филип
|2
|0.22
|Скамачча Джанлука
|2
|0.22
|Распадори Джакомо
|1
|0.11
|Фраттези Давиде
|1
|0.11
|Траоре Хамед
|1
|0.11
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Исход игры
Ювентус
100% (31)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (12)
Меньше
61.29% (19)
Обе команды забьют
Да
32.26% (10)
Нет
67.74% (21)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
54.8% (17)
2:1 Ювентус
22.6% (7)
3:0 Ювентус
6.5% (2)
3:1 Ювентус
6.5% (2)
1:0 Ювентус
6.5% (2)
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