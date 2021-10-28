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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Лечче
0' 70'
12
Перилли
Симоне
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
24
Ягелло
Филип
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
1
Блеве
Марко
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Брешия
4-3-2-1
Лечче
4-3-3

Ход матча

64'
Паласио Родриго
Ягелло Филип
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Брешия
Лечче

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:0
СA
3:1
СA
3:0
СB
1:0
СB
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.3
Морео Стефано 3 0.3
Паласио Родриго 2 0.2
Ягелло Филип 2 0.2
Лерис Мехди 2 0.2
Ван Де Лои Томми 2 0.2
Бертаньоли Массимо 2 0.2
Паяч Марко 1 (1) 0.1
Чансельор Джон 1 0.1
Трамони Маттео 1 0.1
Кистана Андреа 1 0.1
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мариано Франческо 4 0.4
Кода Массимо 4 (1) 0.4
Стрефецца Габриэль 3 0.3
Родригес Пабло 1 0.1
Туиа Алессандро 1 0.1
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туиа Алессандро 2 0
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Листковски Марчин 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
15%
4
31%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3
Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1
Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия 0:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
3. Лечче 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
4. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Асколи 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
9. Фрозиноне 0:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
10. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 10 11
15. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
16. Комо Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
17. Алессандрия 1:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Алессандрия 1:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
11. Лечче 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
12. Брешия 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
13. Фрозиноне 0:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Асколи 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Лечче 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Комо Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
17. Алессандрия 1:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
20. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Лечче
3.74
3.70
3.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Лечче онлайн




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