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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
81' Гол
Дермаку Кастриот
85' Желтая карточка
Юлманд Мортен
1:1
87' Гол
Бизоли Димитри
90'+5
12
Перилли
Симоне
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
24
Ягелло
Филип
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
1
Блеве
Марко
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Брешия
4-3-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Лечче

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:0
СA
3:1
СA
3:0
СB
1:0
СB
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.3
Морео Стефано 3 0.3
Паласио Родриго 2 0.2
Ягелло Филип 2 0.2
Лерис Мехди 2 0.2
Ван Де Лои Томми 2 0.2
Бертаньоли Массимо 2 0.2
Паяч Марко 1 (1) 0.1
Чансельор Джон 1 0.1
Трамони Маттео 1 0.1
Бизоли Димитри 1 0.1
Кистана Андреа 1 0.1
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мариано Франческо 4 0.4
Кода Массимо 4 (1) 0.4
Стрефецца Габриэль 3 0.3
Родригес Пабло 1 0.1
Туиа Алессандро 1 0.1
Дермаку Кастриот 1 0.1
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Гарджуло Марио 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туиа Алессандро 2 0
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Листковски Марчин 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
14%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
6
29%
4
29%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3
Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1
Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 1:1 Лечче онлайн




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