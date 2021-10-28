Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
0:1
81' ГолДермаку Кастриот
85' Желтая карточкаЮлманд Мортен
1:1
87' ГолБизоли Димитри
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
81'
85'
87'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Брешия
Лечче
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3 (1)
|0.3
|Морео Стефано
|3
|0.3
|Паласио Родриго
|2
|0.2
|Ягелло Филип
|2
|0.2
|Лерис Мехди
|2
|0.2
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.2
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.2
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.1
|Чансельор Джон
|1
|0.1
|Трамони Маттео
|1
|0.1
|Бизоли Димитри
|1
|0.1
|Кистана Андреа
|1
|0.1
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.4
|Кода Массимо
|4 (1)
|0.4
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.3
|Родригес Пабло
|1
|0.1
|Туиа Алессандро
|1
|0.1
|Дермаку Кастриот
|1
|0.1
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
4
50%
1
17%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
14%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
6
29%
4
29%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3
Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1
Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1