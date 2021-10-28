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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:1
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
14' Желтая карточка
Де Витис Алессандро
26' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
0:1
34' Гол
Беруатто Пьетро
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
16
Бартоломей
Паоло
7
Баэс
Хайме
21
Фаджоли
Николо
98
Дзанимачча
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
17
Сибилли
Джузеппе
9
Лукка
Лоренцо
Кремонезе
4-2-3-1
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

14'
 
Де Витис Алессандро
26'
 
Биринделли Самуэле
34'
0:1
Беруатто Пьетро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 12
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Кремонезе
Пиза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
3:4
СB
4:1
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.2
Фаджоли Николо 2 0.2
Видо Лука 2 0.2
Ди Кармине Самуэль 1 0.1
Вальцания Лука 1 0.1
Дзанимачча Лука 1 0.1
Валери Эмануэле 1 0.1
Чофани Даниэль 1 (1) 0.1
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.6
Туре Идрисса 2 0.2
Сибилли Джузеппе 2 0.2
Коэн Йонатан 1 0.1
Биринделли Самуэле 1 0.1
Караччоло Антонио 1 0.1
Де Витис Алессандро 1 0.1
Мастину Джузеппе 1 0.1
Мазуччи Гаэтано 0 0
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0
Беруатто Пьетро 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вальцания Лука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Околи Меме 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 4 0
Марин Мариус 4 0
Де Витис Алессандро 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Леверб Максим 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0
Пиза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1
Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1 Пиза - СПАЛ 2013 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Беруатто Пьетро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Биринделли Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Де Витис Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Пиза
2.19
3.36
3.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Пиза онлайн




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