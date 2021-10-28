Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Джованни Цини
14' Желтая карточкаДе Витис Алессандро
26' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
0:1
34' ГолБеруатто Пьетро
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
34'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 12
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Кремонезе
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.2
|Фаджоли Николо
|2
|0.2
|Видо Лука
|2
|0.2
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.1
|Вальцания Лука
|1
|0.1
|Дзанимачча Лука
|1
|0.1
|Валери Эмануэле
|1
|0.1
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.1
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.6
|Туре Идрисса
|2
|0.2
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.2
|Коэн Йонатан
|1
|0.1
|Биринделли Самуэле
|1
|0.1
|Караччоло Антонио
|1
|0.1
|Де Витис Алессандро
|1
|0.1
|Мастину Джузеппе
|1
|0.1
|Мазуччи Гаэтано
|0
|0
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
|Беруатто Пьетро
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Марин Мариус
|4
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1
Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0
Пиза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1
Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1 Пиза - СПАЛ 2013 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1