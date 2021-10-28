Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Ренато Кури
0:1
5' ГолГалабинов Андрей
32' Желтая карточкаБелломо Никола
37' Желтая карточкаМатос Ридер
0:2
45' ГолБелломо Никола
16
Гион
Андреа
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
5'
32'
37'
45'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|2 (1)
|0.2
|Рози Алеандро
|2
|0.2
|Лизи Франческо
|1
|0.1
|Карретта Мирко
|1
|0.1
|Мурано Джакопо
|1
|0.1
|Куан Кристиан
|1
|0.1
|Занандреа Джанмария
|1
|0.1
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.6
|Менез Жереми
|2
|0.2
|Хетемай Перпарим
|1
|0.1
|Монтальто Адриано
|1
|0.1
|Ривас Ригоберто
|1
|0.1
|Белломо Никола
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|2
|1
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Дель Орко Кристиан
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Ционек Тьяго
|2
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Бьянки Николо
|2
|0
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1
Реджина
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0
Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2 Реджина - Кьево 1:1 Брешия - Реджина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1