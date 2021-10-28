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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:2
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
0:1
5' Гол
Галабинов Андрей
32' Желтая карточка
Белломо Никола
36' Желтая карточка
Матос Ридер
0:2
45' Гол
Белломо Никола
57' Желтая карточка
Куан Кристиан
57' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
71' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
90' Желтая карточка
Риччи Федерико
90'+6
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
32
Занандреа
Джанмария
30
Феррарини
Габриэле
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
10
Матос
Ридер
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
21
Лариби
Карим
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
16
Галабинов
Андрей
99
Ривас
Ригоберто
Перуджа
3-4-1-2
Реджина
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 2 (1) 0.2
Рози Алеандро 2 0.2
Лизи Франческо 1 0.1
Карретта Мирко 1 0.1
Мурано Джакопо 1 0.1
Куан Кристиан 1 0.1
Занандреа Джанмария 1 0.1
Фальцерано Марчелло 0 0
Буррай Сальваторе 0 0
Санторо Симоне 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.6
Менез Жереми 2 0.2
Белломо Никола 1 0.1
Хетемай Перпарим 1 0.1
Монтальто Адриано 1 0.1
Ривас Ригоберто 1 0.1
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 3 1
Буррай Сальваторе 3 0
Фальцерано Марчелло 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Рози Алеандро 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Дель Орко Кристиан 2 0
Курадо Маркос 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 5 0
Менез Жереми 2 1
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Ционек Тьяго 2 0
Белломо Никола 2 0
Бьянки Николо 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Риччи Федерико 1 0
Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
22%
3
23%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1
Реджина
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0
Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2 Реджина - Кьево 1:1 Брешия - Реджина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Беневенто Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Реджина Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
6. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
14. Читтаделла Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
15. Комо Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне Заявка 10 1 4 5 11 - 19 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
5. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
7. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Белломо Никола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Белломо Никола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 0:2 Реджина онлайн




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