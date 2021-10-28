  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
29' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
36' Желтая карточка
Вивиани Федерико
43' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
49' Желтая карточка
Мора Лука
57' Желтая карточка
Сальви Алессандро
62'
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
24
Авлонитис
Тасос
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
90
Секулин
Андреа
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
99
Латте
Лат
Эммануэль
Асколи
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

Ход матча

29'
Сабири Абдельхамид
 
36'
 
Вивиани Федерико
43'
 
Латте Лат Эммануэль
45'
 
Мелькьорри Федерико
Латте Лат Эммануэль
46'
 
Педа Патрик
Дикманн Лоренцо
49'
 
Мора Лука
57'
Сальви Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Асколи
СПАЛ 2013

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 5 (2) 0.5
Бидуи Софьян 3 0.3
Шарич Дарио 2 0.2
Илиев Атанас 1 0.1
Коллоколо Микеле 1 0.1
Боттегин Эрик 1 0.1
Феличоли Джанфилиппо 1 0.1
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 4 0.4
Вивиани Федерико 3 0.3
Манкозу Марко 1 0.1
Сек Демба 1 0.1
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.1
Капрадосси Элио 1 0.1
Латте Лат Эммануэль 1 0.1
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарич Дарио 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Бюхель Марсель 3 0
Эрамо Мирко 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Бидуи Софьян 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 5 0
Крочата Джованни 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Сек Демба 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Мора Лука 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3
Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2. Брешия 0:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
3. Лечче 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
4. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
6. Реджина Заявка 9 4 4 1 10 - 8 16
7. Асколи 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
9. Фрозиноне 0:1 Заявка 10 3 5 2 11 - 8 14
10. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 10 11
15. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
16. Комо Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
17. Алессандрия 1:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Алессандрия 1:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
10. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
11. Лечче 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
12. Брешия 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
13. Фрозиноне 0:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
15. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Асколи 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Лечче 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
8. Комо Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Парма Заявка 5 1 2 2 10 - 9 5
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
17. Алессандрия 1:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Порденоне Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
20. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
СПАЛ 2013
2.77
3.52
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:0 СПАЛ 2013 онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 