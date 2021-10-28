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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
29' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
36' Желтая карточка
Вивиани Федерико
43' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
50' Желтая карточка
Мора Лука
57' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
63' Гол
Коломбо Лоренцо
73' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
75' Желтая карточка
Эрамо Мирко
87' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
89' Желтая карточка
Бюхель Марсель
90'+4
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
24
Авлонитис
Тасос
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
90
Секулин
Андреа
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
99
Латте
Лат
Эммануэль
Асколи
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
СПАЛ 2013

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 5 (2) 0.5
Бидуи Софьян 3 0.3
Шарич Дарио 2 0.2
Илиев Атанас 1 0.1
Коллоколо Микеле 1 0.1
Боттегин Эрик 1 0.1
Феличоли Джанфилиппо 1 0.1
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 5 0.5
Вивиани Федерико 3 0.3
Манкозу Марко 1 0.1
Сек Демба 1 0.1
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.1
Капрадосси Элио 1 0.1
Латте Лат Эммануэль 1 0.1
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шарич Дарио 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Бидуи Софьян 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 5 0
Крочата Джованни 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Сек Демба 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Мора Лука 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3
Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
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