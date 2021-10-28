  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:0
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
7' Гол
Ла Гумина Антонино
34' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
24
Варньер
Марко
23
Скалья
Филиппо
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
7
Чаджиа
Мутир
20
Ла
Гумина
Антонино
27
Черри
Альберто
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
4
Стефани
Мирко
54
Фаласко
Никола
21
Мисурака
Джанвито
18
Бансе
Альдо
20
Купиш
Томаш
10
Чичиретти
Амато
9
Цаджу
Франк
90
Фолоруншо
Майкл
Комо
4-4-2
Порденоне
4-3-3

Ход матча

7'
Ла Гумина Антонино
(Виньяли Лука)
1:0
34'
 
Эль-Кауакиби Хамза

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Комо
Порденоне

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
2:5
ЛП
2:5
ЛП
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.3
Черри Альберто 3 (1) 0.3
Беллемо Алессандро 2 0.2
Ла Гумина Антонино 2 0.2
Иовин Алессио 1 0.1
Париджини Витторио 1 0.1
Арригони Томмазо 0 0
Виньяли Лука 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 1 0.1
Фаласко Никола 1 0.1
Маньино Лука 1 0.1
Фолоруншо Майкл 1 0.1
Камбьяги Николо 1 0.1
Цаджу Франк 1 (1) 0.1
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Бертончини Давиде 1 0
Кабаши Элвис 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Виньяли Лука 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 4 0
Кампорезе Микеле 1 1
Фаласко Никола 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Мисурака Джанвито 1 0
Паза Симоне 1 0
Барисон Альберто 1 0
Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
33%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1
Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1
Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эль-Кауакиби Хамза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Порденоне
2.07
3.42
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 1:0 Порденоне онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 