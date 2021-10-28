Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
1:0
7' ГолЛа Гумина Антонино
34' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
18
Бансе
Альдо
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бансе АльдоПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
7'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Комо
Порденоне
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|3 (2)
|0.3
|Черри Альберто
|3 (1)
|0.3
|Беллемо Алессандро
|2
|0.2
|Ла Гумина Антонино
|2
|0.2
|Иовин Алессио
|1
|0.1
|Париджини Витторио
|1
|0.1
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|1
|0.1
|Фаласко Никола
|1
|0.1
|Маньино Лука
|1
|0.1
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.1
|Камбьяги Николо
|1
|0.1
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.1
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Кабаши Элвис
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
33%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1
Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0
Порденоне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1
Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1