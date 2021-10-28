Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
12' Не забитый пенальтиАнтонуччи Мирко
0:1
23' ГолВаскес Франко
25' Желтая карточкаКастари Элхан
72
Данци
Андреа
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
12'
0:0
23'
0:1
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 3
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Читтаделла
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|5
|0.5
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.2
|Адорни Давиде
|1
|0.1
|Фраре Доменико
|1
|0.1
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.4
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.2
|Тутино Дженнаро
|2
|0.2
|Ман Деннис
|2
|0.2
|Инглезе Роберто
|1
|0.1
|Дель Прато Энрико
|1
|0.1
|Юрич Станко
|1
|0.1
|Бенедычак Адриан
|1
|0.1
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Кассандро Томмазо
|4
|0
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Бранка Симоне
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|3
|2
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Брунетта Хуан
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Кулибали Войо
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2
Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0 Лечче - Читтаделла 1:3 Читтаделла - Кьево 1:0
Парма
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1
Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0 Парма - Кротоне 3:4 Ювентус - Парма 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1