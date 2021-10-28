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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
0:1
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Антонуччи Мирко
0:1
23' Гол
Васкес Франко
25' Желтая карточка
Кастари Элхан
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Маццокко
Давиде
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
11
Беретта
Джакомо
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
10
Васкес
Франко
11
Юрич
Станко
8
Брунетта
Хуан
17
Бенедычак
Адриан
9
Тутино
Дженнаро
Читтаделла
4-3-1-2
Парма
5-3-2

Ход матча

12'
Антонуччи Мирко
0:0
23'
0:1
Васкес Франко
(Брунетта Хуан)
25'
Кастари Элхан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 3
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Читтаделла
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.5
Бальдини Энрико 2 (1) 0.2
Адорни Давиде 1 0.1
Фраре Доменико 1 0.1
Антонуччи Мирко 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.4
Михэйлэ Валентин 2 0.2
Тутино Дженнаро 2 0.2
Ман Деннис 2 0.2
Инглезе Роберто 1 0.1
Дель Прато Энрико 1 0.1
Юрич Станко 1 0.1
Бенедычак Адриан 1 0.1
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паван Никола 5 0
Адорни Давиде 4 0
Кассандро Томмазо 4 0
Бенедетти Амедео 3 0
Тункара Мамаду 2 0
Кастари Элхан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Бранка Симоне 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Вита Алессио 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Данци Андреа 1 0
Фраре Доменико 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 3 2
Михэйлэ Валентин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Брунетта Хуан 2 0
Ман Деннис 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Юрич Станко 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Болог Ботонд 1 0
Кулибали Войо 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2
Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0 Лечче - Читтаделла 1:3 Читтаделла - Кьево 1:0
Парма
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1
Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0 Парма - Кротоне 3:4 Ювентус - Парма 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Кастари Элхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Антонуччи Мирко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Парма
2.50
3.47
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Парма онлайн




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