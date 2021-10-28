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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
37' Гол
Летиция Гаэтано
43' Желтая карточка
Джаннотти Паскуале
45'+5
13
Контини
Никита
3
Куомо
Джузеппе
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
21
Дзанеллато
Никколо
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
18
Оддеи
Брайан
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
12
Манфредини
Никколо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
99
Бриньола
Энрико
23
Ионице
Артур
8
Тельо
Андрес
9
Лападула
Джанлука
Кротоне
3-4-1-2
Беневенто
4-2-3-1

Ход матча

30'
Джаннотти Паскуале
Могос Василе
 
37'
0:1
Летиция Гаэтано
(Акампора Дженнаро)
43'
Джаннотти Паскуале
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Кротоне
Беневенто

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
4:1
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СCB
0:1
СCB
1:1
СCB
1:2
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.6
Канестрелли Симоне 2 0.2
Бенали Ахмед 1 0.1
Неделчару Ионуц 1 0.1
Дзанеллато Никколо 1 0.1
Марич Мирко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 5 0.5
Тельо Андрес 2 0.2
Инсинье Роберто 2 (1) 0.2
Фулон Дам 1 0.1
Сау Марко 1 0.1
Импрота Риккардо 1 0.1
Летиция Гаэтано 1 0.1
Барба Федерико 1 0.1
Акампора Дженнаро 1 0.1
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 2 1
Борелло Джузеппе 3 0
Джаннотти Паскуале 3 0
Бенали Ахмед 2 0
Могос Василе 2 0
Молина Сальваторе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Вулич Милош 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Летиция Гаэтано 3 0
Глик Камил 1 1
Тельо Андрес 2 0
Кало Джакомо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0
Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1
Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
2. Беневенто 1:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Реджина 2:0 Заявка 10 5 4 1 12 - 8 19
4. Брешия Заявка 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Лечче Заявка 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Кремонезе 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 12 - 8 15
8. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
9. Козенца Заявка 10 4 2 4 11 - 14 14
10. Перуджа 0:2 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
11. Монца Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
13. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 12 13
14. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 12 13
15. Комо 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 14 - 10 13
17. Алессандрия Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
18. Кротоне 0:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 18 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Беневенто 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Реджина 2:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
6. Кремонезе 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7. Читтаделла 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
12. Комо 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
15. Кротоне 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
16. Парма 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Перуджа 0:2 Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Парма 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
8. Беневенто 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Реджина 2:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Кремонезе 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Комо 1:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
13. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
14. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
15. Читтаделла 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Беневенто
2.93
3.54
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 0:1 Беневенто онлайн




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