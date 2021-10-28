Италия: Серия B 2021-2022
0:1
37' ГолЛетиция Гаэтано
43' Желтая карточкаДжаннотти Паскуале
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
18
Оддеи
Брайан
99
Марич
Мирко
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Кротоне
Беневенто
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.6
|Канестрелли Симоне
|2
|0.2
|Бенали Ахмед
|1
|0.1
|Неделчару Ионуц
|1
|0.1
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.1
|Марич Мирко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|5
|0.5
|Тельо Андрес
|2
|0.2
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.2
|Фулон Дам
|1
|0.1
|Сау Марко
|1
|0.1
|Импрота Риккардо
|1
|0.1
|Летиция Гаэтано
|1
|0.1
|Барба Федерико
|1
|0.1
|Акампора Дженнаро
|1
|0.1
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|2
|1
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Джаннотти Паскуале
|3
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Молина Сальваторе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Вулич Милош
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0
Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2
Беневенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1
Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Реджина
|2:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|4.
|Брешия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|11.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|13.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 12
|13
|14.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|15.
|Комо
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 10
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 18
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 6
|9
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|12.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Перуджа
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Парма
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|8.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Реджина
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|15.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1