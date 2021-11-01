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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
3:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Минай
0'
1:0
9' Гол
Гуцуляк Алексей
2:0
14' Гол
Довбик Артём
22' Желтая карточка
Гончар Игорь
3:0
30' Гол
Пихалёнок Александр
49' Желтая карточка
Батагов Арсений
53' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
62'
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
5
Монте
Нелсон
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
6
Батагов
Арсений
76
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
30
Джурасек
Невен
29
Назаренко
Александр
7
Довбик
Артём
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
2
Векляк
Богдан
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
9
Билоног
Дмитрий
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
17
Кныш
Данило
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Днепр-1
Минай

История личных встреч

Днепр-1
Минай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 0.54
Пихалёнок Александр 2 0.15
Назаренко Александр 2 0.15
Чуже Марио 2 (1) 0.15
Гуцуляк Алексей 2 0.15
Игнатенко Даниил 2 0.15
Адамюк Владимир 1 0.08
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.17
Ахмедзаде Рустам 2 0.17
Байдал Антон 2 (1) 0.17
Билоног Дмитрий 1 0.08
Горин Олег 1 0.08
Селезнёв Евгений 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 3 1
Игнатенко Даниил 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Пихалёнок Александр 2 1
Когут Игорь 2 1
Джурасек Невен 3 0
Сваток Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Батагов Арсений 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 3 1
Селезнёв Евгений 3 0
Кныш Данило 3 0
Ахмедзаде Рустам 3 0
Гончар Игорь 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Матич Мислав 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Синегуб Олег 1 0
Месхи Михаил 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4
Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2
Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Заря Заявка 13 8 2 3 30 - 16 26
4. Днепр-1 3:0 Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
5. Ворскла Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
6. Александрия Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
7. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Металлист-1925 Заявка 13 6 1 6 16 - 20 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Минай 0:3 Заявка 12 1 5 6 8 - 17 8
15. Черноморец Од Заявка 12 1 4 7 12 - 26 7
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Днепр-1 3:0 Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Минай 0:3 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Александрия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 3:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
9. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай 0:3 Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Кулиев Эльдар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы 140
Днепр-1 91.4% (128)
X 6.4% (9)
Минай 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Минай
1.41
4.30
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 3:0 Минай онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 3:0 Минай

Исход игры
Днепр-1
91.4% (128)
Ничья
6.4% (9)
Минай
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
35.77% (49)
Нет
64.23% (88)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
37.9% (53)
1:0 Днепр-1
25% (35)
2:1 Днепр-1
22.1% (31)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Днепр-1
4.3% (6)
1:2 Минай
2.1% (3)
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