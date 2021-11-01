Украина: Премьер-лига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
1:0
9' ГолГуцуляк Алексей
2:0
14' ГолДовбик Артём
22' Желтая карточкаГончар Игорь
3:0
30' ГолПихалёнок Александр
46' Желтая карточкаБатагов Арсений
53' Желтая карточкаКулиев Эльдар
72' Желтая карточкаМатич Мислав
86' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
4:0
89' ГолРусин Назарий
33
Гончар
Игорь
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
17
Кныш
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
9'
14'
2:0
22'
30'
46'
53'
72'
86'
89'
История личных встреч
Днепр-1
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7
|0.54
|Пихалёнок Александр
|2
|0.15
|Назаренко Александр
|2
|0.15
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.15
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.15
|Игнатенко Даниил
|2
|0.15
|Адамюк Владимир
|1
|0.08
|Русин Назарий
|1
|0.08
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.17
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.17
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.17
|Билоног Дмитрий
|1
|0.08
|Горин Олег
|1
|0.08
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Джурасек Невен
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|4
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Кныш Данило
|3
|0
|Ахмедзаде Рустам
|3
|0
|Матич Мислав
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
80%
1
8%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
20%
1
11%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4
Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2
Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 10
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|7.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 20
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|15.
|Минай
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|14.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Днепр-1 4:0 Минай
Исход игры
Днепр-1
91.4% (128)
Ничья
6.4% (9)
Минай
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
35.77% (49)
Нет
64.23% (88)
Популярный счёт
2:0 Днепр-1
37.9% (53)
1:0 Днепр-1
25% (35)
2:1 Днепр-1
22.1% (31)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Днепр-1
4.3% (6)
1:2 Минай
2.1% (3)
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