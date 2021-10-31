Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Кэрроу Роуд
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
10
Дауэлл
Киран
22
Пукки
Теэму
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Норвич
Лидс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.2
|Норманн Матиас
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|3
|0.3
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.1
|Клих Матеуш
|1
|0.1
|Эйлинг Люк
|1
|0.1
|Льоренте Диего
|1
|0.1
|Морено Родриго
|1 (1)
|0.1
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Гибсон Бен
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Уильямс Брендон
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Ааронс Макс
|2
|0
|Норманн Матиас
|2
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Морено Родриго
|3
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Шеклтон Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
6
40%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|9.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|2 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 0:0 Лидс
Исход игры
Норвич
15.4% (22)
Ничья
26.6% (38)
Лидс
58% (83)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
1:2 Лидс
25.2% (36)
0:1 Лидс
24.5% (35)
1:1 Ничья
21% (30)
2:1 Норвич
7% (10)
1:0 Норвич
4.9% (7)
1:3 Лидс
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Норвич
1.4% (2)
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