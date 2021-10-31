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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лидс
0' 30'
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
44
Омобамиделе
Эндрю
2
Ааронс
Макс
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
10
Дауэлл
Киран
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
1
Меслье
Иллан
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
46
Шеклтон
Джейми
23
Филлипс
Кэлвин
15
Даллас
Стюарт
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
20
Джеймс
Дэниэл
22
Харрисон
Джек
Норвич
3-4-1-2
Лидс
3-3-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Норвич
Лидс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.2
Норманн Матиас 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.3
Бэмфорд Патрик 1 0.1
Клих Матеуш 1 0.1
Эйлинг Люк 1 0.1
Льоренте Диего 1 0.1
Морено Родриго 1 (1) 0.1
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Гибсон Бен 1 1
Кабак Озан 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Ааронс Макс 2 0
Норманн Матиас 2 0
Пукки Теэму 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 3 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Шеклтон Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
6
40%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
5. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
9. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
16. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
17. Лидс 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич 0:0 Заявка 10 0 3 7 2 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
17. Лидс 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Рафинья у чужой штрафной площади зацепил ногу Маклина.
  • 30'
    Рафинья справа навесил к воротам, где Кабак опередил Морено и головой выбил мяч за боковую линию поля,
  • 29'
    Рафинья немного неточно сделал пас справа в штрафную площадь на Джеймса.
  • 28'
    Прострел Рафиньи справа в штрафную площадь прервал Омобамиделе.
  • 27'
    У Норманна не получился удар справа с дальней дистанции.
  • Угловой
    26'
    Дауэлл исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 25'
    Ааронс справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам заблокировал Стрёйк.
  • 24'
    "Норвич" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Ааронс справа ворвался в штрафную площадь и столкнулся с Льоренте. Обоим игрокам срочно требуется помощь медиков.
  • 21'
    Навес Рашицы слева в штрафную площадь не дошёл до Сарджента.
  • 20'
    Дауэлл справа навесил в центр штрафной площади, где Рашица в прыжке немного не достал мяч головой.
  • 19'
    "Норвич" активнее проводит стартовые минуты первого тайма. Хозяева больше атакуют, но острее впереди действует "Лидс".
  • 18'
    Сарджент слева навесил в руки Меслье.
  • 17'
    Рафинья справа по линии штрафной площади сделал пас в центр на Морено, который не смог удачно подстроиться под передачу партнёра.
  • 16'
    Рафинья на правом фланге чуть сильно сделал пас на ход Шеклтону.
  • 14'
    Дауэлл со штрафного метров с тридцати восьми пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    12'
    Пукки с линии штрафной площади пробил рядом с левой штангой.
  • 11'
    Пукки на левом фланге поборолся с Купером, но не смог заработать угловой удар.
  • Травма, повреждение
    9'
    Норманн в центре поля получил в стыке с Филлипсом. Медики вышли на поле, а в матче пауза.
  • Опасный момент
    8'
    Джеймса партнёры вывели слева к воротам. Дэниэл обыграл Крула и пробил низом по воротам. Хэнли успел подстраховать голкипера и с линии выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Рафинья в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Кабаком.
  • Фол, нарушение
    6'
    Филлипс на чужой половине поля сбил Норманна.
  • 5'
    Норманн исполнил безадресный заброс вперёд.
  • Угловой
    4'
    Подача от углового флага у хозяев последовала на Кабака, которому соперники не дали сыграть вверху.
  • 3'
    Кабак справа прорвался в штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.
  • 2'
    "Норвич" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Лидс" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кэрроу Роуд"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Норвич 0:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Норвич 0:0 Лидс

Исход игры
Норвич
15.4% (22)
Ничья
26.6% (38)
Лидс
58% (83)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
1:2 Лидс
25.2% (36)
0:1 Лидс
24.5% (35)
1:1 Ничья
21% (30)
2:1 Норвич
7% (10)
1:0 Норвич
4.9% (7)
1:3 Лидс
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Норвич
1.4% (2)
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