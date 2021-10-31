У Норманна не получился удар справа с дальней дистанции.

Рафинья немного неточно сделал пас справа в штрафную площадь на Джеймса.

Рафинья справа навесил к воротам, где Кабак опередил Морено и головой выбил мяч за боковую линию поля,

26' Дауэлл исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

25' Ааронс справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам заблокировал Стрёйк.

24' "Норвич" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.

22' Ааронс справа ворвался в штрафную площадь и столкнулся с Льоренте. Обоим игрокам срочно требуется помощь медиков.

21' Навес Рашицы слева в штрафную площадь не дошёл до Сарджента.

20' Дауэлл справа навесил в центр штрафной площади, где Рашица в прыжке немного не достал мяч головой.

19' "Норвич" активнее проводит стартовые минуты первого тайма. Хозяева больше атакуют, но острее впереди действует "Лидс".

18' Сарджент слева навесил в руки Меслье.

17' Рафинья справа по линии штрафной площади сделал пас в центр на Морено, который не смог удачно подстроиться под передачу партнёра.

16' Рафинья на правом фланге чуть сильно сделал пас на ход Шеклтону.

14' Дауэлл со штрафного метров с тридцати восьми пробил выше ворот.

12' Пукки с линии штрафной площади пробил рядом с левой штангой.

11' Пукки на левом фланге поборолся с Купером, но не смог заработать угловой удар.

9' Норманн в центре поля получил в стыке с Филлипсом. Медики вышли на поле, а в матче пауза.

8' Джеймса партнёры вывели слева к воротам. Дэниэл обыграл Крула и пробил низом по воротам. Хэнли успел подстраховать голкипера и с линии выбил мяч.

7' Рафинья в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Кабаком.

6' Филлипс на чужой половине поля сбил Норманна.

5' Норманн исполнил безадресный заброс вперёд.

4' Подача от углового флага у хозяев последовала на Кабака, которому соперники не дали сыграть вверху.

3' Кабак справа прорвался в штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.

2' "Норвич" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Лидс" - в белой форме.