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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Норвич
Лидс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.22
Норманн Матиас 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.33
Бэмфорд Патрик 1 0.11
Клих Матеуш 1 0.11
Эйлинг Люк 1 0.11
Льоренте Диего 1 0.11
Морено Родриго 1 (1) 0.11
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Гибсон Бен 1 1
Кабак Озан 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Ааронс Макс 2 0
Норманн Матиас 2 0
Пукки Теэму 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 3 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Шеклтон Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
1
5%
6
40%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0
Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Норвич 14.6% (7)
    X 27.1% (13)
    Лидс 58.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Лидс
    3.60
    3.70
    2.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Лидс

    Исход игры
    Норвич
    14.9% (7)
    Ничья
    27.7% (13)
    Лидс
    57.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Лидс
    27.7% (13)
    0:1 Лидс
    23.4% (11)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    1:0 Норвич
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    1:3 Лидс
    4.3% (2)
    2:1 Норвич
    4.3% (2)
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