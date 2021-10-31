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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Астон Вилла
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Вест Хэм

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.33
Макгинн Джон 2 0.22
Бэйли Леон 1 0.11
Хаус Кортни 1 0.11
Уоткинс Олли 1 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.11
Кэш Мэтти 1 0.11
Рамси Джакоб 1 0.11
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.11
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.67
Бенрахма Саид 3 0.33
Форнальс Пабло 2 0.22
Боуэн Джаррод 1 0.11
Крессуэлл Арон 1 0.11
Соучек Томаш 1 0.11
Огбонна Анджело 1 0.11
Райс Деклан 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 4 0
Макгинн Джон 3 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 3 1
Райс Деклан 3 0
Форнальс Пабло 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Соучек Томаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

13
15
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
7
54%
5
33%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3
Вест Хэм
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
5. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
9. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 13 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Астон Вилла 14.3% (19)
    X 23.3% (31)
    Вест Хэм 62.4% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вест Хэм
    3.12
    3.66
    2.54
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    14.3% (19)
    Ничья
    23.3% (31)
    Вест Хэм
    62.4% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.62% (97)
    Меньше
    25.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    90.77% (118)
    Нет
    9.23% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    51.1% (68)
    1:1 Ничья
    16.5% (22)
    2:1 Астон Вилла
    12% (16)
    0:1 Вест Хэм
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    1:3 Вест Хэм
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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