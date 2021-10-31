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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:0
Перерыв

Стадион:
Наполи
0'
41' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
19
Раньери
Лука
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Кастанос
Григорис
7
Рибери
Франк
9
Бонаццоли
Федерико
15
Гондо
Седрик
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвинг
Салернитана
4-3-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

41'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

История личных встреч

Салернитана
Наполи

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.18
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.18
Сими Нванкво 1 0.09
Скьявоне Андреа 1 0.09
Гондо Седрик 1 0.09
Раньери Лука 1 0.09
Джурич Милан II 1 0.09
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.45
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.36
Фабиан Руис 3 0.27
Лосано Ирвинг 2 0.18
Кулибали Калиду 2 0.18
Ррахмани Амир 2 0.18
Зелиньски Пётр 1 0.09
Политано Маттео 1 0.09
Элмас Эльиф 1 0.09
Петанья Андреа 1 0.09
Руй Мариу 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Страндберг Стефан 1 1
Оби Джоэл 2 0
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

11
1
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
9%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
10%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

22
3
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
18%
1
33%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
33%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0
Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 11 9 2 0 22 - 3 29
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Салернитана 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 22 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
19. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Салернитана 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
17. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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    Текстовая трансляция еще не началась.
    • Прогнозы 137
    Салернитана 1.5% (2)
    X 1.5% (2)
    Наполи 97.1% (133)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Наполи
    9.92
    5.90
    1.43
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    Где смотреть матч Салернитана 0:0 Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Наполи

    Исход игры
    Салернитана
    1.5% (2)
    Ничья
    1.5% (2)
    Наполи
    97.1% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.93% (62)
    Меньше
    54.07% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    35.56% (48)
    Нет
    64.44% (87)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    48.2% (66)
    1:3 Наполи
    15.3% (21)
    1:2 Наполи
    13.9% (19)
    0:3 Наполи
    10.2% (14)
    0:1 Наполи
    3.6% (5)
    1:4 Наполи
    2.2% (3)
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