Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Аречи
41' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре-Франк
72
Белек
Вид
21
Цортеа
Надир
19
Раньери
Лука
15
Гондо
Седрик
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
История личных встреч
Салернитана
Наполи
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.18
|Бонаццоли Федерико
|2 (1)
|0.18
|Сими Нванкво
|1
|0.09
|Скьявоне Андреа
|1
|0.09
|Гондо Седрик
|1
|0.09
|Раньери Лука
|1
|0.09
|Джурич Милан II
|1
|0.09
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.45
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.36
|Фабиан Руис
|3
|0.27
|Лосано Ирвинг
|2
|0.18
|Кулибали Калиду
|2
|0.18
|Ррахмани Амир
|2
|0.18
|Зелиньски Пётр
|1
|0.09
|Политано Маттео
|1
|0.09
|Элмас Эльиф
|1
|0.09
|Петанья Андреа
|1
|0.09
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Оби Джоэл
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Руй Мариу
|3
|0
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
11
1
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
9%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
10%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Пропущено
22
3
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
18%
1
33%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
33%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0
Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 3
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|19.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Наполи
Исход игры
Салернитана
1.5% (2)
Ничья
1.5% (2)
Наполи
97.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
35.56% (48)
Нет
64.44% (87)
Популярный счёт
0:2 Наполи
48.2% (66)
1:3 Наполи
15.3% (21)
1:2 Наполи
13.9% (19)
0:3 Наполи
10.2% (14)
0:1 Наполи
3.6% (5)
1:4 Наполи
2.2% (3)
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