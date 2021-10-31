Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Скьявоне Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Страндберг Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Салернитана

44' Лосано Ирвинг из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Замбо-Ангисса Андре-Франк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Салернитана

39' Руй Мариу не смог попасть в створ ударом издали

38' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Давид Оспина держит все под контролем

35' Раньери Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Ррахмани Амир получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ди Лоренцо Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Салернитана

20' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Салернитана выполняет удар от ворот.

18' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

17' Скьявоне Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Наполи выполняет удар от ворот.

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Салернитана выполняет удар от ворот.

10' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Салернитана

7' ШАНС! Зелиньски Пётр нанес удар с лета, но не попал по воротам!

7' Плохо сыграл Страндберг Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Салернитана выполняет удар от ворот.

4' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля