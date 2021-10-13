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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Салернитана
Наполи

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.2
Бонаццоли Федерико 2 (1) 0.2
Сими Нванкво 1 0.1
Скьявоне Андреа 1 0.1
Гондо Седрик 1 0.1
Раньери Лука 1 0.1
Джурич Милан II 1 0.1
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.5
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.4
Фабиан Руис 3 0.3
Лосано Ирвинг 2 0.2
Кулибали Калиду 2 0.2
Ррахмани Амир 2 0.2
Зелиньски Пётр 1 0.1
Политано Маттео 1 0.1
Элмас Эльиф 1 0.1
Петанья Андреа 1 0.1
Руй Мариу 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Страндберг Стефан 1 1
Оби Джоэл 2 0
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Лучано Спаллетти 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

11
1
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
9%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
10%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

22
3
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
18%
1
33%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
33%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0
Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0
Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Салернитана 0% (0)
    X 0% (0)
    Наполи 100% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Наполи
    9.46
    5.48
    1.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Салернитана - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана - Наполи

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    100% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    40.5% (15)
    1:2 Наполи
    21.6% (8)
    1:3 Наполи
    18.9% (7)
    0:3 Наполи
    8.1% (3)
    1:4 Наполи
    5.4% (2)
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