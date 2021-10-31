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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Венеция
0' 28'
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
15
Васкес
Хоан
14
Бираски
Давиде
4
Кришито
Доменико
99
Гальдамес
Пабло
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
27
Стураро
Стефано
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
Дженоа
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.55
Кришито Доменико 4 (4) 0.36
Фарес Мохамед 2 0.18
Камбьясо Андреа 1 0.09
Кайседо Фелипе 1 0.09
Васкес Хоан 1 0.09
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 3 (1) 0.27
Окереке Давид 2 0.18
Анри Тома 1 0.09
Бузио Джанлука 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Бираски Давиде 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Мазиелло Андреа 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
5
71%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

16
9
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
9
56%
2
22%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина 0:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
8. Сассуоло 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Эмполи 0:0 Заявка 11 4 1 6 14 - 20 13
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Специя 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17. Венеция 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
18. Дженоа 0:0 Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Сассуоло 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Фиорентина 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Специя 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Венеция 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Дженоа 77.6% (104)
X 17.2% (23)
Венеция 5.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Венеция
2.12
3.72
4.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Венеция

Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
17.2% (23)
Венеция
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
44% (59)
1:0 Дженоа
22.4% (30)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
6.7% (9)
1:2 Венеция
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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