Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Луиджи Феррарис
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.55
|Кришито Доменико
|4 (4)
|0.36
|Фарес Мохамед
|2
|0.18
|Камбьясо Андреа
|1
|0.09
|Кайседо Фелипе
|1
|0.09
|Васкес Хоан
|1
|0.09
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.27
|Окереке Давид
|2
|0.18
|Анри Тома
|1
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
5
71%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
16
9
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
9
56%
2
22%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Венеция
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Венеция
Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
17.2% (23)
Венеция
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
44% (59)
1:0 Дженоа
22.4% (30)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
6.7% (9)
1:2 Венеция
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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