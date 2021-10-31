Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
33' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
37' Желтая карточкаБираски Давиде
43' Желтая карточкаКальдара Маттиа
67' Желтая карточкаАраму Маттиа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
43'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|6
|0.55
|Кришито Доменико
|4 (4)
|0.36
|Фарес Мохамед
|2
|0.18
|Камбьясо Андреа
|1
|0.09
|Кайседо Фелипе
|1
|0.09
|Васкес Хоан
|1
|0.09
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.27
|Окереке Давид
|2
|0.18
|Анри Тома
|1
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.09
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|4
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Араму Маттиа
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
5
71%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
16
9
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
9
56%
2
22%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 13
|18
|8.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Венеция
Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
17.2% (23)
Венеция
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
44% (59)
1:0 Дженоа
22.4% (30)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
6.7% (9)
1:2 Венеция
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
3:2 Дженоа
1.5% (2)
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