Второй тайм

95' Дженоа не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Венеция

94' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Удар от ворот произведет Дженоа

93' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

87' Таннер Тессманн наказан за толчок Туре Абдулайе

87' Удар от ворот произведет Дженоа

87' Кийине Софиан не смог попасть в створ ударом издали

86' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Почти гол! Кальдара Маттиа пробил головой по воротам, но Сальваторе Сиригу спас!

82' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Перец Дор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кайседо Фелипе нанес удар головой, но Серхио Ромеро спокойно отбил мяч.

78' Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Ровелла Николо из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

78' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Бузио Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Игра в одни ворота сейчас. Дженоа доминирует и владеет мячом

75' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок Кайседо Фелипе из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Венеция

69' Удар от ворот произведет Венеция

68' Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали

68' Бузио Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бузио Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи

67' Венеция выполняет удар от ворот.

67' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

67' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

65' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошую попытку сделал Экубан Калеб . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Араму Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Араму Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Венеция

57' Кайседо Фелипе из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ох, нехорошо это выглядит. Дестро Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Дженоа

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Венеция пробьет пенальти!

54' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Таннер Тессманн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Почти гол! Чрнигой Домен пробил головой по воротам, но Сальваторе Сиригу спас!

53' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Анри Тома из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Венеция выполняет удар от ворот.

50' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Венеция

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля