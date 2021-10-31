  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
33' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
37' Желтая карточка
Бираски Давиде
43' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
67' Желтая карточка
Араму Маттиа
90'+5
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
15
Васкес
Хоан
14
Бираски
Давиде
4
Кришито
Доменико
99
Гальдамес
Пабло
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
27
Стураро
Стефано
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
14
Анри
Тома
Дженоа
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

33'
 
Маццокки Паскуале
37'
Бираски Давиде
 
43'
 
Кальдара Маттиа
46'
Кайседо Фелипе
Пандев Горан
 
46'
 
Эбюэхи Тайронн
Маццокки Паскуале
56'
Экубан Калеб
Дестро Маттиа
 
64'
Каллон Яя
Стураро Стефано
 
64'
Туре Абдулайе
Гальдамес Пабло
 
67'
 
Араму Маттиа
69'
 
Кийине Софиан
Чрнигой Домен
77'
 
Перец Дор
Араму Маттиа
85'
 
Молинаро Кристиан
Хапс Ридгесиано
85'
 
Форте Франческо
Анри Тома
85'
Букса Александр
Экубан Калеб
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 6 0.55
Кришито Доменико 4 (4) 0.36
Фарес Мохамед 2 0.18
Камбьясо Андреа 1 0.09
Кайседо Фелипе 1 0.09
Васкес Хоан 1 0.09
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 3 (1) 0.27
Окереке Давид 2 0.18
Анри Тома 1 0.09
Бузио Джанлука 1 0.09
Чеккарони Пьетро 1 0.09
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Ампаду Этан 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Каллон Яя 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Мазиелло Андреа 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 4 1
Хейманс Дан 4 0
Араму Маттиа 3 0
Кальдара Маттиа 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Форте Франческо 2 0
Вакка Антонио 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Занетти Паоло 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Анри Тома 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
5
71%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

16
9
1 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
9
56%
2
22%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
6
38%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 11 6 0 5 16 - 13 18
8. Эмполи Заявка 11 5 0 6 16 - 21 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Сассуоло Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
18. Специя Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Венеция Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16. Специя Заявка 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Дженоа 77.6% (104)
X 17.2% (23)
Венеция 5.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Венеция

Исход игры
Дженоа
77.6% (104)
Ничья
17.2% (23)
Венеция
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.64% (74)
Меньше
44.36% (59)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
44% (59)
1:0 Дженоа
22.4% (30)
1:1 Ничья
12.7% (17)
2:0 Дженоа
6.7% (9)
1:2 Венеция
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
3:1 Дженоа
2.2% (3)
3:2 Дженоа
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 