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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередного поединка 11-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Ромы» и «Милана». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав . Добро пожаловать на игру, дамы и господа!