Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Милан
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.5
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.4
|Мхитарян Генрих
|2
|0.2
|Абрахам Тэмми
|2
|0.2
|Ибаньес Рожер
|2
|0.2
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.4
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.4
|Диас Браим
|3
|0.3
|Ибрагимович Златан
|2
|0.2
|Калабрия Давиде
|2
|0.2
|Тонали Сандро
|2
|0.2
|Тео Эрнандес
|1
|0.1
|Ребич Анте
|1
|0.1
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.1
|Мальдини Даниэль
|1
|0.1
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.1
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Дзаньоло Николо
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Абрахам Тэмми
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
4
24%
7
30%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2
Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 12
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома - Милан
Исход игры
Рома
34.2% (13)
Ничья
55.3% (21)
Милан
10.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (15)
2:1 Рома
23.7% (9)
2:2 Ничья
10.5% (4)
1:0 Рома
7.9% (3)
1:2 Милан
7.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!