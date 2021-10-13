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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Милан

История личных встреч

Рома
Милан

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 5 0.5
Верету Жордан 4 (1) 0.4
Мхитарян Генрих 2 0.2
Абрахам Тэмми 2 0.2
Ибаньес Рожер 2 0.2
Эль-Шаарави Стефан 1 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.4
Жиру Оливье 4 (1) 0.4
Диас Браим 3 0.3
Ибрагимович Златан 2 0.2
Калабрия Давиде 2 0.2
Тонали Сандро 2 0.2
Тео Эрнандес 1 0.1
Ребич Анте 1 0.1
Беннасер Исмаэль 1 0.1
Мальдини Даниэль 1 0.1
Кесси Франк 1 (1) 0.1
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Дзаньоло Николо 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Верету Жордан 3 0
Абрахам Тэмми 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Карсдорп Рик 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Joao Sacramento 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Диас Браим 2 0
Тонали Сандро 2 0
Кьяер Симон 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
4
24%
7
30%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0
Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2
Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Рома 34.2% (13)
    X 55.3% (21)
    Милан 10.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Милан
    2.37
    3.88
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Милан

    Исход игры
    Рома
    34.2% (13)
    Ничья
    55.3% (21)
    Милан
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (15)
    2:1 Рома
    23.7% (9)
    2:2 Ничья
    10.5% (4)
    1:0 Рома
    7.9% (3)
    1:2 Милан
    7.9% (3)
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