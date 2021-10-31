Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Артемио Франки
21' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Фиорентина
Специя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (3)
|0.45
|Гонсалес Николас
|2
|0.18
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.09
|Сапонара Риккардо
|1
|0.09
|Соттил Рикардо
|1
|0.09
|Мартинес Лукас II
|1
|0.09
|Миленкович Никола
|1
|0.09
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.09
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.27
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.18
|Бастони Симоне
|2
|0.18
|Коваленко Виктор
|1
|0.09
|Бурабия Мехди
|1
|0.09
|Стрелец Давид
|1
|0.09
|Антист Жанис
|1
|0.09
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Сала Джакопо
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
4
57%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
1
7%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
2
15%
7
30%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Венеция
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Специя
Исход игры
Фиорентина
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Специя
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
54.2% (71)
Нет
45.8% (60)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.9% (57)
2:0 Фиорентина
31.6% (42)
1:0 Фиорентина
12.8% (17)
3:1 Фиорентина
6% (8)
4:1 Фиорентина
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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