Оба наставника продолжают "дежурить" у кромки поля. Каждый из главных тренеров хочет, чтобы его команда вышла вперед.

Феррер сбивает Сапонару на подступах к своей штрафной. Желтая карточка тут же показывается главный арбитром встречи. Еще и штрафной удар в пользу хозяев.

Пробил со штрафного сейчас Бираги. Мяч полетел слишком сильно и неточно. Вратарь "Специи" проводил сферу за лицевую линию.

25 минут встречи позади. "Фиорентина" снова в атаке была. Сапонара сместился с левого края в центр и нанес выстрел в дальний угол. Рикошет - угловой.

Бонавентура от угла поля выполнял передачу на дальнюю штангу. Никто до снаряда не добирается, отбивается "Специя", как мне кажется.

20' Активно ведут себя на трибунах фанаты, которые гонят вперед команду хозяев, но пройти оборонительные редуты "орлят" не так просто, как может показаться на первый взгляд.

18' Бираги о чем-то общается с арбитром. Недоволен игрок "Фиоры" эпизодов, когда против него нарушили правила соперники. Судья эпизод комментировать отказывается.

17' Кастровилли нанес удар, едва войдя в чужую штрафную. Сфера прямо в руки голкиперу прилетела. Первый выстрел в створ у нас, кстати говоря.

16' Активно мяч перекатывают на половине поля соперника "Специя". Пытаются "орлята" запутать своего соперника перемещениями, но "фиалки" пока действуют в обороне уверенно.

15' Интересно! Арбитры у нас офсайд определяют у Гьяси. Стало быть, его удар в статистику не пошел. А ведь эпизод у ворот хозяев был просто на загляденье.

13' МОМЕНТ! Гьяси оказался сейчас в чужой штрафной. Расстреливал он ворота соперника с близкого расстояния, но вратарь "Фиорентины" успевает среагировать на удар!

12' На своей половине поля перекатывают мяч с фланга на фланг игроки "Фиорентины". Прессинг "Специи" не приносит команде гостей никаких дивидендов.

11' Технического директора "Фиорентины" Николаса Бурдиссо показали нам режиссеры трансляции. Очень важный человек для итальянского футбола. Поговаривают, что его знает во Флоренции чуть ли не каждый прохожий.

10' Отыграли 10 минут соперники. Кастровилли снова нанес удар по воротам соперника - сфера полетела слишком высоко и очень неточно.

9' В офсайде в результате массивной атаки оказались игроки "Специи". Отвечают временами гости на наступления своего соперника.

7' Продолжает активно "Фиорентина" прессинговать оборону соперника. На сей раз Сапонара на ударной позиции оказался. Выстрелил он по воротам противника, но попал в локоток защитника "Специи". За такое судьи ставить пенальти не намерены.

6' МОМЕНТ! Кастровилли выдал передачу на Бонавентуру, который нанес хлесткий удар в дальний от себя правый угол. Сфера пролетает чуть выше "девятки"! Чудом не забивают хозяева встречи!

5' Продолжает уверенно держать мяч под своим контролем "Фиорентина". "Специя" фактически не встречается со снарядом. Хозяева играют по-хозяйски.

4' Нарушает правила в атаке Нзола. Руками он придерживал соперника. Карточки желтого цвета не получил в этой ситуации нападающий "Специи".

3' Активнее начали футболисты "Фиорентины" эту встречу. Как мы видим, в этом матче снова не попал в заявку Александр Кокорин. В последнее время ходят слухи о том, что в январе "фиалки" отдадут россиянина в аренду. Продать его, скорее всего, не получится.

2' Футболисты "Фиорентины" предстали на поле в фиолетовых цветах, в то время, как игроки "Специи" вышли на газон в белом обмундировании.