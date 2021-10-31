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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Специя
0'
21' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
26'
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
10
Кастровилли
Гаэтано
33
Соттил
Рикардо
9
Влахович
Душан
8
Сапонара
Риккардо
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
8
Коваленко
Виктор
25
Маджоре
Джулио
29
Сальседо
Эдди
11
Гьяси
Эммануэль
44
Стрелец
Давид
18
Нзола
М'Бала
Фиорентина
4-3-3
Специя
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Феррер Сальвадор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Фиорентина
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.45
Гонсалес Николас 2 0.18
Бонавентура Джакомо 1 0.09
Сапонара Риккардо 1 0.09
Соттил Рикардо 1 0.09
Мартинес Лукас II 1 0.09
Миленкович Никола 1 0.09
Бираги Кристиано 1 (1) 0.09
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.27
Гьяси Эммануэль 2 0.18
Бастони Симоне 2 0.18
Коваленко Виктор 1 0.09
Бурабия Мехди 1 0.09
Стрелец Давид 1 0.09
Антист Жанис 1 0.09
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Влахович Душан 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бастони Симоне 2 1
Гьяси Эммануэль 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Проведель Иван 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
4
57%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
2
15%
7
30%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина 0:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
8. Сассуоло 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Эмполи 0:0 Заявка 11 4 1 6 14 - 20 13
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Специя 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17. Венеция 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
18. Дженоа 0:0 Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Сассуоло 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Фиорентина 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Специя 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Венеция 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Угловой
    26'
    Бонавентура от угла поля выполнял передачу на дальнюю штангу. Никто до снаряда не добирается, отбивается "Специя", как мне кажется.
  • 25'
    25 минут встречи позади. "Фиорентина" снова в атаке была. Сапонара сместился с левого края в центр и нанес выстрел в дальний угол. Рикошет - угловой.
  • 23'
    Пробил со штрафного сейчас Бираги. Мяч полетел слишком сильно и неточно. Вратарь "Специи" проводил сферу за лицевую линию.
  • Желтая карточка
    22'
    Феррер сбивает Сапонару на подступах к своей штрафной. Желтая карточка тут же показывается главный арбитром встречи. Еще и штрафной удар в пользу хозяев.
  • 21'
    Оба наставника продолжают "дежурить" у кромки поля. Каждый из главных тренеров хочет, чтобы его команда вышла вперед.
  • 20'
    Активно ведут себя на трибунах фанаты, которые гонят вперед команду хозяев, но пройти оборонительные редуты "орлят" не так просто, как может показаться на первый взгляд.
  • 18'
    Бираги о чем-то общается с арбитром. Недоволен игрок "Фиоры" эпизодов, когда против него нарушили правила соперники. Судья эпизод комментировать отказывается.
  • 17'
    Кастровилли нанес удар, едва войдя в чужую штрафную. Сфера прямо в руки голкиперу прилетела. Первый выстрел в створ у нас, кстати говоря.
  • 16'
    Активно мяч перекатывают на половине поля соперника "Специя". Пытаются "орлята" запутать своего соперника перемещениями, но "фиалки" пока действуют в обороне уверенно.
  • Офсайд
    15'
    Интересно! Арбитры у нас офсайд определяют у Гьяси. Стало быть, его удар в статистику не пошел. А ведь эпизод у ворот хозяев был просто на загляденье. 
  • Опасный момент
    13'
    МОМЕНТ! Гьяси оказался сейчас в чужой штрафной. Расстреливал он ворота соперника с близкого расстояния, но вратарь "Фиорентины" успевает среагировать на удар! 
  • 12'
    На своей половине поля перекатывают мяч с фланга на фланг игроки "Фиорентины". Прессинг "Специи" не приносит команде гостей никаких дивидендов.
  • 11'
    Технического директора "Фиорентины" Николаса Бурдиссо показали нам режиссеры трансляции. Очень важный человек для итальянского футбола. Поговаривают, что его знает во Флоренции чуть ли не каждый прохожий.
  • 10'
    Отыграли 10 минут соперники. Кастровилли снова нанес удар по воротам соперника - сфера полетела слишком высоко и очень неточно.
  • Офсайд
    9'
    В офсайде в результате массивной атаки оказались игроки "Специи". Отвечают временами гости на наступления своего соперника.
  • Судья
    7'
    Продолжает активно "Фиорентина" прессинговать оборону соперника. На сей раз Сапонара на ударной позиции оказался. Выстрелил он по воротам противника, но попал в локоток защитника "Специи". За такое судьи ставить пенальти не намерены.
  • Опасный момент
    6'
    МОМЕНТ! Кастровилли выдал передачу на Бонавентуру, который нанес хлесткий удар в дальний от себя правый угол. Сфера пролетает чуть выше "девятки"! Чудом не забивают хозяева встречи!
  • 5'
    Продолжает уверенно держать мяч под своим контролем "Фиорентина". "Специя" фактически не встречается со снарядом. Хозяева играют по-хозяйски.
  • Фол, нарушение
    4'
    Нарушает правила в атаке Нзола. Руками он придерживал соперника. Карточки желтого цвета не получил в этой ситуации нападающий "Специи".
  • 3'
    Активнее начали футболисты "Фиорентины" эту встречу. Как мы видим, в этом матче снова не попал в заявку Александр Кокорин. В последнее время ходят слухи о том, что в январе "фиалки" отдадут россиянина в аренду. Продать его, скорее всего, не получится.
  • 2'
    Футболисты "Фиорентины" предстали на поле в фиолетовых цветах, в то время, как игроки "Специи" вышли на газон в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча на стадионе "Артемио Франки". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Специя

Исход игры
Фиорентина
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Специя
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
54.2% (71)
Нет
45.8% (60)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.9% (57)
2:0 Фиорентина
31.6% (42)
1:0 Фиорентина
12.8% (17)
3:1 Фиорентина
6% (8)
4:1 Фиорентина
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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