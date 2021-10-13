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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Специя

История личных встреч

Фиорентина
Специя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.5
Гонсалес Николас 2 0.2
Бонавентура Джакомо 1 0.1
Сапонара Риккардо 1 0.1
Соттил Рикардо 1 0.1
Мартинес Лукас II 1 0.1
Миленкович Никола 1 0.1
Бираги Кристиано 1 (1) 0.1
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.3
Гьяси Эммануэль 2 0.2
Бастони Симоне 2 0.2
Коваленко Виктор 1 0.1
Бурабия Мехди 1 0.1
Стрелец Давид 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Влахович Душан 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бастони Симоне 2 1
Гьяси Эммануэль 3 0
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Проведель Иван 1 0
Манай Рей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Христов Петко 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
4
57%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
2
15%
7
30%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Фиорентина 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Специя
    1.62
    4.58
    6.16
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Фиорентина - Специя онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Специя

    Исход игры
    Фиорентина
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.5% (17)
    2:0 Фиорентина
    40% (16)
    1:0 Фиорентина
    12.5% (5)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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