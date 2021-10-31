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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
0:0
Перерыв

Стадион:
Удинезе
0'
38' Желтая карточка
Гомеш Бету
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
19
Корреа
Хоакин
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
8
Яяло
Мато
6
Макенго
Жан-Виктор
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
Интер Милан
3-5-2
Удинезе
3-4-2-1

Ход матча

38'
 
Гомеш Бету

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

Интер Милан
Удинезе

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.64
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.45
Димарко Федерико 2 0.18
Перишич Иван 2 (1) 0.18
Шкриньяр Милан 2 0.18
Корреа Хоакин 2 0.18
Барелла Николо 1 0.09
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Видаль Артуро 1 0.09
Дармиан Маттео 1 0.09
Д'Амброзио Данило 1 0.09
Весино Матиас 1 0.09
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 3 0.27
Делофеу Херард 2 0.18
Перейра Роберто 2 (1) 0.18
Пуссетто Игнасио 1 0.09
Молина Науэль 1 0.09
Самарджич Лазар 1 0.09
Форестьери Фернандо 1 0.09
Саксесс Исаак 1 0.09
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 4 0
Перейра Роберто 2 1
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Молина Науэль 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
19%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
5
19%
6
46%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1
Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 12 22
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
9. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
11. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Интер Милан 0:0 Заявка 5 2 3 0 13 - 4 9
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в Милане. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Опасный момент
    44'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. Отбились миланцы, но в атаке вторым темпом Молина всё-таки нанёс ещё один удар, но с ним справился Ханданович.
  • 42'
    Достаточно свежо смотрятся под конец первого тайма гости. "Интеру" вряд ли удастся измотать своих сегодняшних соперников.
  • 41'
    Фриульцы огрызнулись в контратаке, и с дальней дистанции пробивал Молина, но не удалось ему попасть в створ ворот.
  • Опасный момент
    40'
    С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь на Бареллу, который пробивал в касание, но один из защитников успел принять на себя выстрел.
  • Фол, нарушение
    38'
    то в высоком прессинге "Удинезе" нарушил правила против Брозовича. Недоволен игрок "зебр" решением арбитра.
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! После подачи с левого фланга Джеко не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы сработать на замыкании.
  • 36'
    Барелла опять пробивал с подбора, но мяч сейчас очень сильно свалился с его ноги, улетев к угловому флажку.
  • Угловой
    35'
    Перишич с левого фланга остро подавал в штрафную площадку в направлении Корреа, но того опередил защитник, который выбил мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    33'
    Бекао и Сильвестри столкнулись друг с другом в предыдущем эпизоде, и обоим парням теперь требуется медицинская помощь.
  • 32'
    С левого края следовала подача в район дальней штанги на Джеко, но у того с головы мяч удалось снять Сильвестри.
  • 30'
    Думфрис теперь пасовал в штрафную площадку на Джеко, но того окружили трое соперников, не позволив ничего сделать.
  • Судья
    29'
    Думфрис падал в чужой штрафной площади в борьбе с защитником, после чего разводил руки, но не фолили против голландца.
  • Опасный момент
    28'
    Барелла получил мяч в районе 11-метровой отметки, откуда пробивал на силу низом, но Сильвестри суме совершить сэйв.
  • Угловой
    27'
    Угловой на правом фланге заработали подопечные Симоне Индзаги. Подача последовала от Чалханоглу, но теперь Саксессу удалось выбить мяч из штрафной площадки.
  • 26'
    Теперь "чёрно-синие" начали пасоваться поперёк поля, и зрители на трибунах начали посвистывать, требуя большей активности.
  • 25'
    Джеко достаточно активно перемещается в атаке, работая по всей ширине поля. Сейчас он сместился на левый фланг, но сумел заработать только аут.
  • 24'
    Принялись гости пасоваться сейчас поперёк поля на своей половине, и миланцы не пытаются их прессинговать, спокойно наблюдая.
  • 23'
    Продолжают фриульцы прессинговать соперников достаточно высоко, из-за чего у "Интера" подходов к воротам Сильвестри не так уж много.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! После подачи углового Раноккия пробивал головой из пределов вратарской площади, но мяч пролетел над самой перекладиной.
  • Угловой
    21'
    Заброс на правый край штрафной площади следовал на Джеко, который пытался прострелить в центр, но мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.
  • Фол, нарушение
    20'
    Чалханоглу на правом фланге активно боролся за мяч с Макенго, и со стороны турецкого футболиста было зафиксировано нарушение правил.
  • 19'
    Дружно запели болельщики на трибунах стадиона "Сан-Сиро". Хорошее у них настроение пока что, несмотря на то, что любимцам не удалось забить быстрый гол.
  • 18'
    Активность и инициативу продолжает проявлять Барелла, снова пробивая издали, но опять мяч улетает мимо створа ворот. Никак не удаётся навести прицел точно на цель.
  • Травма, повреждение
    17'
    После падения Бареллы Молина случайно наступил игроку "нерадзурри" шипами на икроножную мышцу. Очень неприятные ощущения испытал Николо, но боль впоследствии отступила.
  • Фол, нарушение
    16'
    А теперь против Бареллы были нарушены правила на половине поля "Интера". Молина пытался запрессинговать соперника, но нарушил правила.
  • 15'
    Нюйтинк отбил мяч головой после подачи стандарта, а с подбора снова издали пробивал Барелла, но опять в створ ворот попасть не сумел.
  • Фол, нарушение
    14'
    В глубине поля заработали штрафной удар хозяева поля. Решили они не разыгрывать мяч накоротке, и будут выполнять подачу в штрафную площадку.
  • Опасный момент
    13'
    Обрезались в середине поля фриульцы, и "Интер" провёл быструю контратаку левым флангом, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку, и в касание по воротам пробивал Барелла, но Сильвестри сумел ногой совершить сэйв.
  • 12'
    Отбились миланцы после подачи корнера на ближнюю штангу, но подбор остался за гостями, и они будут пытаться атаковать уже вторым темпом.
  • Угловой
    11'
    Угловой на левом фланге заработали гости. Большое количество "чёрно-белых" тут же подтягиваются к чужим владениям.
  • Опасный момент
    10'
    Барелла с дальней дистанции плотно пробивал по воротам соперника, но мяч пролетел чуть выше цели. Сильвестри в прыжке ситуацию проконтролировал.
  • 9'
    Радует, что "Удинезе" не закрывается на своей половине поля, стараясь отвечать своими контратаками при малейшей возможности.
  • Фол, нарушение
    7'
    Скасесс на чужой половине поля запрессинговал соперника, но мяч, по мнению судьи, был отобран всё-таки с нарушением правил.
  • 6'
    Стрюгер-Ларсен в первой атаке гостей пробивал с подбора со средней дистанции, но мяч пошёл практически по центру ворот, где и находился Ханданович.
  • 5'
    Перишич тащил мяч по левому флангу в атаку, но в борьбе с соперником потерял равновесие, и мяч просто выкатился за лицевую линию.
  • 4'
    Стараются достаточно интенсивный темп предложить хозяева поля соперникам с первых минут, но готов к подобному развитию событий "Удинезе".
  • 3'
    Также правым флангом пытались контратаку организовать фриульцы, но она завершилась потерей мяча практически сразу после пересечения центральной линии.
  • 2'
    Правым флангом миланцы провели свою первую атаку, откуда Думфрис выполнял навес в центр, но защитники гостей уверенно отбились.
  • Первый тайм начался
    1'
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Где смотреть матч Интер Милан 0:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Удинезе

Исход игры
Интер Милан
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
42.96% (58)
Нет
57.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.3% (59)
2:1 Интер Милан
23.8% (34)
3:1 Интер Милан
15.4% (22)
1:0 Интер Милан
9.1% (13)
3:0 Интер Милан
3.5% (5)
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