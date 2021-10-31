Достаточно свежо смотрятся под конец первого тайма гости. "Интеру" вряд ли удастся измотать своих сегодняшних соперников.

Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. Отбились миланцы, но в атаке вторым темпом Молина всё-таки нанёс ещё один удар, но с ним справился Ханданович.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в Милане. Отдыхаем...

41' Фриульцы огрызнулись в контратаке, и с дальней дистанции пробивал Молина, но не удалось ему попасть в створ ворот.

40' С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь на Бареллу, который пробивал в касание, но один из защитников успел принять на себя выстрел.

38' то в высоком прессинге "Удинезе" нарушил правила против Брозовича. Недоволен игрок "зебр" решением арбитра.

37' ОПАСНО! После подачи с левого фланга Джеко не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы сработать на замыкании.

36' Барелла опять пробивал с подбора, но мяч сейчас очень сильно свалился с его ноги, улетев к угловому флажку.

35' Перишич с левого фланга остро подавал в штрафную площадку в направлении Корреа, но того опередил защитник, который выбил мяч на угловой.

33' Бекао и Сильвестри столкнулись друг с другом в предыдущем эпизоде, и обоим парням теперь требуется медицинская помощь.

32' С левого края следовала подача в район дальней штанги на Джеко, но у того с головы мяч удалось снять Сильвестри.

30' Думфрис теперь пасовал в штрафную площадку на Джеко, но того окружили трое соперников, не позволив ничего сделать.

29' Думфрис падал в чужой штрафной площади в борьбе с защитником, после чего разводил руки, но не фолили против голландца.

28' Барелла получил мяч в районе 11-метровой отметки, откуда пробивал на силу низом, но Сильвестри суме совершить сэйв.

27' Угловой на правом фланге заработали подопечные Симоне Индзаги. Подача последовала от Чалханоглу, но теперь Саксессу удалось выбить мяч из штрафной площадки.

26' Теперь "чёрно-синие" начали пасоваться поперёк поля, и зрители на трибунах начали посвистывать, требуя большей активности.

25' Джеко достаточно активно перемещается в атаке, работая по всей ширине поля. Сейчас он сместился на левый фланг, но сумел заработать только аут.

24' Принялись гости пасоваться сейчас поперёк поля на своей половине, и миланцы не пытаются их прессинговать, спокойно наблюдая.

23' Продолжают фриульцы прессинговать соперников достаточно высоко, из-за чего у "Интера" подходов к воротам Сильвестри не так уж много.

22' ОПАСНО! После подачи углового Раноккия пробивал головой из пределов вратарской площади, но мяч пролетел над самой перекладиной.

21' Заброс на правый край штрафной площади следовал на Джеко, который пытался прострелить в центр, но мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.

20' Чалханоглу на правом фланге активно боролся за мяч с Макенго, и со стороны турецкого футболиста было зафиксировано нарушение правил.

19' Дружно запели болельщики на трибунах стадиона "Сан-Сиро". Хорошее у них настроение пока что, несмотря на то, что любимцам не удалось забить быстрый гол.

18' Активность и инициативу продолжает проявлять Барелла, снова пробивая издали, но опять мяч улетает мимо створа ворот. Никак не удаётся навести прицел точно на цель.

17' После падения Бареллы Молина случайно наступил игроку "нерадзурри" шипами на икроножную мышцу. Очень неприятные ощущения испытал Николо, но боль впоследствии отступила.

16' А теперь против Бареллы были нарушены правила на половине поля "Интера". Молина пытался запрессинговать соперника, но нарушил правила.

15' Нюйтинк отбил мяч головой после подачи стандарта, а с подбора снова издали пробивал Барелла, но опять в створ ворот попасть не сумел.

14' В глубине поля заработали штрафной удар хозяева поля. Решили они не разыгрывать мяч накоротке, и будут выполнять подачу в штрафную площадку.

13' Обрезались в середине поля фриульцы, и "Интер" провёл быструю контратаку левым флангом, откуда прострельная передача прошла в штрафную площадку, и в касание по воротам пробивал Барелла, но Сильвестри сумел ногой совершить сэйв.

12' Отбились миланцы после подачи корнера на ближнюю штангу, но подбор остался за гостями, и они будут пытаться атаковать уже вторым темпом.

11' Угловой на левом фланге заработали гости. Большое количество "чёрно-белых" тут же подтягиваются к чужим владениям.

10' Барелла с дальней дистанции плотно пробивал по воротам соперника, но мяч пролетел чуть выше цели. Сильвестри в прыжке ситуацию проконтролировал.

9' Радует, что "Удинезе" не закрывается на своей половине поля, стараясь отвечать своими контратаками при малейшей возможности.

7' Скасесс на чужой половине поля запрессинговал соперника, но мяч, по мнению судьи, был отобран всё-таки с нарушением правил.

6' Стрюгер-Ларсен в первой атаке гостей пробивал с подбора со средней дистанции, но мяч пошёл практически по центру ворот, где и находился Ханданович.

5' Перишич тащил мяч по левому флангу в атаку, но в борьбе с соперником потерял равновесие, и мяч просто выкатился за лицевую линию.

4' Стараются достаточно интенсивный темп предложить хозяева поля соперникам с первых минут, но готов к подобному развитию событий "Удинезе".

3' Также правым флангом пытались контратаку организовать фриульцы, но она завершилась потерей мяча практически сразу после пересечения центральной линии.

2' Правым флангом миланцы провели свою первую атаку, откуда Думфрис выполнял навес в центр, но защитники гостей уверенно отбились.