Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Сан-Сиро
38' Желтая карточкаГомеш Бету
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
История личных встреч
Интер Милан
Удинезе
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.64
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.45
|Димарко Федерико
|2
|0.18
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.18
|Шкриньяр Милан
|2
|0.18
|Корреа Хоакин
|2
|0.18
|Барелла Николо
|1
|0.09
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Видаль Артуро
|1
|0.09
|Дармиан Маттео
|1
|0.09
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.09
|Весино Матиас
|1
|0.09
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|3
|0.27
|Делофеу Херард
|2
|0.18
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.18
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.09
|Молина Науэль
|1
|0.09
|Самарджич Лазар
|1
|0.09
|Форестьери Фернандо
|1
|0.09
|Саксесс Исаак
|1
|0.09
|Окака Стефано
|0
|0
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самир Каэтано
|4
|0
|Перейра Роберто
|2
|1
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
19%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
5
19%
6
46%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1
Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 12
|22
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Эмполи
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 20
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|8.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|13 - 4
|9
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Удинезе
Исход игры
Интер Милан
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
42.96% (58)
Нет
57.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.3% (59)
2:1 Интер Милан
23.8% (34)
3:1 Интер Милан
15.4% (22)
1:0 Интер Милан
9.1% (13)
3:0 Интер Милан
3.5% (5)
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