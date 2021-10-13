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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Удинезе

История личных встреч

Интер Милан
Удинезе

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.7
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.5
Димарко Федерико 2 0.2
Перишич Иван 2 (1) 0.2
Шкриньяр Милан 2 0.2
Корреа Хоакин 2 0.2
Барелла Николо 1 0.1
Чалханоглу Хакан 1 0.1
Видаль Артуро 1 0.1
Дармиан Маттео 1 0.1
Д'Амброзио Данило 1 0.1
Весино Матиас 1 0.1
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 3 0.3
Делофеу Херард 2 0.2
Перейра Роберто 2 (1) 0.2
Пуссетто Игнасио 1 0.1
Молина Науэль 1 0.1
Самарджич Лазар 1 0.1
Форестьери Фернандо 1 0.1
Саксесс Исаак 1 0.1
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 4 0
Перейра Роберто 2 1
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Бекао Родриго 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
5
19%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
5
19%
6
46%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1
Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 12 21
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Лацио Заявка 10 5 2 3 20 - 17 17
7. Фиорентина Заявка 10 5 0 5 13 - 13 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи Заявка 10 4 0 6 14 - 20 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Интер Милан 100% (45)
    X 0% (0)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Удинезе
    1.37
    5.69
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Удинезе онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    37.78% (17)
    Нет
    62.22% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.9% (22)
    2:1 Интер Милан
    28.9% (13)
    3:1 Интер Милан
    8.9% (4)
    1:0 Интер Милан
    6.7% (3)
    3:0 Интер Милан
    6.7% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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