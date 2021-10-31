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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Эмполи
0' 32'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Сассуоло
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Эмполи

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
ТМС
1:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
3:2
СB
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 4 (1) 0.36
Капуто Франческо 2 0.18
Джуричич Филип 2 0.18
Скамачча Джанлука 2 0.18
Фраттези Давиде 2 0.18
Распадори Джакомо 1 0.09
Лопес Максим 1 0.09
Траоре Хамед 1 0.09
Бога Жереми 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.27
Байрами Недим 2 (2) 0.18
Ди Франческо Федерико 2 0.18
Штулац Лео 1 0.09
Бандинелли Филиппо 1 0.09
Манкузо Леонардо 1 0.09
Кутроне Патрик 1 0.09
Риччи Самуэле 1 0.09
Хаас Николас 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Дефрель Грегоре 1 0
Консильи Андреа 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Луперто Себастьяно 2 0
Марчицца Риккардо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Пинамонти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
5
31%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
6
30%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2
Эмполи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0
Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 9 1 0 22 - 3 28
2. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
4. Рома Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
5. Аталанта Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6. Лацио Заявка 11 5 3 3 22 - 19 18
7. Фиорентина 0:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
8. Сассуоло 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Верона Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
10. Ювентус Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
11. Торино Заявка 11 4 2 5 15 - 11 14
12. Эмполи 0:0 Заявка 11 4 1 6 14 - 20 13
13. Болонья Заявка 10 3 3 4 15 - 22 12
14. Удинезе Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
15. Сампдория Заявка 11 2 3 6 14 - 23 9
16. Специя 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17. Венеция 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 17 9
18. Дженоа 0:0 Заявка 11 1 5 5 15 - 22 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
3. Лацио Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Верона Заявка 6 4 0 2 16 - 10 12
6. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 15 - 4 11
7. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
8. Торино Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Сассуоло 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Фиорентина 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Аталанта Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 9 3
20. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Эмполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ювентус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
12. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
13. Специя 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Венеция 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Сассуоло 81.6% (111)
X 12.5% (17)
Эмполи 5.9% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Эмполи
1.93
4.40
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Эмполи

Исход игры
Сассуоло
81.6% (111)
Ничья
12.5% (17)
Эмполи
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (77)
Меньше
41.67% (55)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
49.3% (67)
1:0 Сассуоло
19.1% (26)
1:1 Ничья
11% (15)
2:0 Сассуоло
7.4% (10)
1:2 Эмполи
2.9% (4)
0:1 Эмполи
1.5% (2)
3:1 Сассуоло
1.5% (2)
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