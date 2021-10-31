Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Эмполи
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.36
|Капуто Франческо
|2
|0.18
|Джуричич Филип
|2
|0.18
|Скамачча Джанлука
|2
|0.18
|Фраттези Давиде
|2
|0.18
|Распадори Джакомо
|1
|0.09
|Лопес Максим
|1
|0.09
|Траоре Хамед
|1
|0.09
|Бога Жереми
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.27
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.18
|Штулац Лео
|1
|0.09
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.09
|Манкузо Леонардо
|1
|0.09
|Кутроне Патрик
|1
|0.09
|Риччи Самуэле
|1
|0.09
|Хаас Николас
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
5
31%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
6
30%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2
Эмполи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0
Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 3
|28
|2.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 19
|18
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|10.
|Ювентус
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 11
|14
|12.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 22
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 23
|9
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 22
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 10
|12
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 4
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Венеция
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Эмполи
Исход игры
Сассуоло
81.6% (111)
Ничья
12.5% (17)
Эмполи
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (77)
Меньше
41.67% (55)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
49.3% (67)
1:0 Сассуоло
19.1% (26)
1:1 Ничья
11% (15)
2:0 Сассуоло
7.4% (10)
1:2 Эмполи
2.9% (4)
0:1 Эмполи
1.5% (2)
3:1 Сассуоло
1.5% (2)
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