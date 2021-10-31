Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Сассуоло имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Скамачча Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Г О О О О Л - Тонелли Лоренцо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

43' Эмполи выполняет удар от ворот.

43' Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали

43' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Маттиа Вити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Скамачча Джанлука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эмполи выполняет удар от ворот.

37' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гульельмо Викарио не дал случится голу! Траоре Хамед должен был забивать, но Гульельмо Викарио сделал отличный сейв

36' ШАНС! Траоре Хамед вышел один на один с голкипером...

35' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

34' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

33' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Выглядело как неплохой момент. Стоянович Петар из команды Эмполи закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Отличный пас сделал Хаас Николас из команды Эмполи . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Сассуоло выполняет удар от ворот.

20' Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали

19' Бандинелли Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ди Франческо Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Андреа Консильи не удержал его в руках.

17' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сассуоло выполняет удар от ворот.

13' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Кирьякопулос Георгиос наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

10' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок Скамачча Джанлука из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Тонелли Лоренцо из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Эмполи выполняет удар от ворот.

7' Вратарь парирует удар, который нанес Фраттези Давиде , и мяч снова в игре

6' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сассуоло выполняет удар от ворот.

3' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сассуоло начинает с центра поля