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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
2:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
11' Гол
Газдаг Даниэль
2:0
53' Гол
Ааронсон Пакстен
90'+3
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
30
Ааронсон
Пакстен
25
Фермеер
Кеннет
13
Гайаю
Джозеф-Клод
12
Кэмерон
Джефф
3
Блэкетт
Тайлер
16
Бейли
Зико
7
Кубо
Юя
6
Медунянин
Харис
33
Станко
Калеб
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
Филадельфия Юнион
4-3-3
Цинциннати
4-4-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Цинциннати

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 11 (2) 0.33
Сантос Сержио II 6 0.18
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.12
Бёрк Кори 4 0.12
Вагнер Кай 3 0.09
Глеснес Якоб 3 0.09
Бедойя Алехандро 3 0.09
Ааронсон Пакстен 3 0.09
Монтейру Жамиру 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Эллиотт Джек 2 0.06
Флэк Леон 1 0.03
Мбезо Оливье 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
МакГлинн Джек 0 0
Харриэль Натан 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 8 (2) 0.24
Акоста Лусиано 7 0.21
Васкес Брэндон 4 0.12
Барреаль Альваро 3 0.09
Медунянин Харис 3 0.09
Матаррита Рональд 2 0.06
Вальесилья Эксон 2 0.06
Атанга Исаак 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Блэкетт Тайлер 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Бейли Зико 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Вагнер Кай 7 1
Монтейру Жамиру 8 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 7 0
Глеснес Якоб 6 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пржибылко Каспер 2 0
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмерон Джефф 8 0
Вальесилья Эксон 7 0
Крус Аллан 5 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кастильо Эдгар 5 0
Станко Калеб 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Бейли Зико 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Блэкетт Тайлер 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
16%
6
29%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Пропущено

10
44
4 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
20%
9
20%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
2
20%
6
14%
31-45
2
20%
8
18%
46-60
2
20%
9
20%
61-75
2
20%
7
16%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
5
21%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
6
25%
6
21%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Забито

47
36
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
6
13%
8
22%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
21%
7
19%
31-45
8
17%
6
17%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
11
23%
6
17%
76-90

Пропущено

34
72
13 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 27
5
15%
13
18%
1-15
1
3%
8
11%
16-30
7
21%
11
15%
31-45
6
18%
11
15%
46-60
8
24%
15
21%
61-75
7
21%
14
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
6. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
8. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 33 6 12 15 36 - 52 30
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати онлайн


 

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