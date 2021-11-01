США: МЛС 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
1:0
11' ГолГаздаг Даниэль
2:0
53' ГолАаронсон Пакстен
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
16
Бейли
Зико
7
Кубо
Юя
33
Станко
Калеб
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дювалл КрисЗащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
-
21 Скотт КайлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
Ход матча
11'
1:0
53'
84'
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Цинциннати
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|11 (2)
|0.33
|Сантос Сержио II
|6
|0.18
|Газдаг Даниэль
|4 (1)
|0.12
|Бёрк Кори
|4
|0.12
|Вагнер Кай
|3
|0.09
|Глеснес Якоб
|3
|0.09
|Бедойя Алехандро
|3
|0.09
|Ааронсон Пакстен
|3
|0.09
|Монтейру Жамиру
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|МакГлинн Джек
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|8 (2)
|0.24
|Акоста Лусиано
|7
|0.21
|Васкес Брэндон
|4
|0.12
|Барреаль Альваро
|3
|0.09
|Медунянин Харис
|3
|0.09
|Матаррита Рональд
|2
|0.06
|Вальесилья Эксон
|2
|0.06
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Блэкетт Тайлер
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Бейли Зико
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Вагнер Кай
|7
|1
|Монтейру Жамиру
|8
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмерон Джефф
|8
|0
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Крус Аллан
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Бейли Зико
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Блэкетт Тайлер
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
21
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
4
16%
6
29%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Пропущено
10
44
4 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
2
20%
9
20%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
2
20%
6
14%
31-45
2
20%
8
18%
46-60
2
20%
9
20%
61-75
2
20%
7
16%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
4
14%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
5
21%
5
18%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
6
25%
6
21%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Забито
47
36
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
6
13%
8
22%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
10
21%
7
19%
31-45
8
17%
6
17%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
11
23%
6
17%
76-90
Пропущено
34
72
13 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 27
5
15%
13
18%
1-15
1
3%
8
11%
16-30
7
21%
11
15%
31-45
6
18%
11
15%
46-60
8
24%
15
21%
61-75
7
21%
14
19%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Цинциннати
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 36
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 52
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6