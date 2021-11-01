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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
21' Желтая карточка
Дионизи Федерико
23' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
1:0
24' Гол
Мазуччи Гаэтано
32' Желтая карточка
Бюхель Марсель
39' Желтая карточка
Леверб Максим
1:1
40' Пенальти
Дионизи Федерико
42' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
60' Желтая карточка
Илиев Атанас
90' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
90'+5
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
26
Мазуччи
Гаэтано
9
Лукка
Лоренцо
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Пиза
4-2-3-1
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Асколи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.55
Туре Идрисса 2 0.18
Сибилли Джузеппе 2 0.18
Мазуччи Гаэтано 1 0.09
Коэн Йонатан 1 0.09
Биринделли Самуэле 1 0.09
Беруатто Пьетро 1 0.09
Караччоло Антонио 1 0.09
Де Витис Алессандро 1 0.09
Мастину Джузеппе 1 0.09
Гухер Роберт 0 0
Марсура Давиде 0 0
Леверб Максим 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 6 (3) 0.55
Бидуи Софьян 3 0.27
Шарич Дарио 2 0.18
Илиев Атанас 1 0.09
Коллоколо Микеле 1 0.09
Боттегин Эрик 1 0.09
Феличоли Джанфилиппо 1 0.09
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 0
Караччоло Антонио 4 0
Биринделли Самуэле 3 0
Де Витис Алессандро 2 0
Леверб Максим 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Гухер Роберт 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шарич Дарио 4 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Бидуи Софьян 1 0
Илиев Атанас 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
18%
3
20%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0
Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1
Асколи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2
Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
8. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
12. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Асколи Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
14. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
15. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 11 1 1 9 9 - 22 4
20. Порденоне Заявка 11 0 3 8 8 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
14. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
15. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
16. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
20. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
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