Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
21' Желтая карточкаДионизи Федерико
23' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
1:0
24' ГолМазуччи Гаэтано
32' Желтая карточкаБюхель Марсель
39' Желтая карточкаЛеверб Максим
1:1
40' ПенальтиДионизи Федерико
42' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
60' Желтая карточкаИлиев Атанас
90' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сек АссанПолузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
21'
24'
1:0
32'
39'
40'
1:1
42'
60'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Пиза
Асколи
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.55
|Туре Идрисса
|2
|0.18
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.18
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.09
|Коэн Йонатан
|1
|0.09
|Биринделли Самуэле
|1
|0.09
|Беруатто Пьетро
|1
|0.09
|Караччоло Антонио
|1
|0.09
|Де Витис Алессандро
|1
|0.09
|Мастину Джузеппе
|1
|0.09
|Гухер Роберт
|0
|0
|Марсура Давиде
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|6 (3)
|0.55
|Бидуи Софьян
|3
|0.27
|Шарич Дарио
|2
|0.18
|Илиев Атанас
|1
|0.09
|Коллоколо Микеле
|1
|0.09
|Боттегин Эрик
|1
|0.09
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.09
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|0
|Караччоло Антонио
|4
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Гухер Роберт
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
18%
3
20%
1-15
3
27%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0
Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Пиза 2:2 Пиза - Козенца 3:0 Кьево - Пиза 2:0 Пиза - Лечче 0:1 Пескара - Пиза 3:1
Асколи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2
Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|8.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|14.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|15.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 22
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|8 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|20.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1