Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
0:1
18' ГолКурадо Маркос
1:1
26' ГолМанкозу Марко
28' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
1:1
39' Не забитый пенальтиМанкозу Марко
67' Желтая карточкаРози Алеандро
72' Желтая карточкаКурадо Маркос
73' Желтая карточкаМанкозу Марко
74' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
78' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
80' Желтая карточкаКокколо Лука
84' Желтая карточкаПископо Кевин
1:2
86' ПенальтиДе Лука Мануэль
29
Педа
Патрик
33
Кокколо
Лука
19
Мора
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Абу АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
18'
26'
1:1
39'
1:1
67'
72'
73'
78'
80'
84'
86'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 22
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
СПАЛ 2013
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|5
|0.45
|Вивиани Федерико
|3
|0.27
|Манкозу Марко
|2
|0.18
|Сек Демба
|1
|0.09
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.09
|Капрадосси Элио
|1
|0.09
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.09
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|3 (2)
|0.27
|Рози Алеандро
|2
|0.18
|Лизи Франческо
|1
|0.09
|Карретта Мирко
|1
|0.09
|Курадо Маркос
|1
|0.09
|Мурано Джакопо
|1
|0.09
|Куан Кристиан
|1
|0.09
|Занандреа Джанмария
|1
|0.09
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Мора Лука
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|3
|1
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Буррай Сальваторе
|3
|0
|Рози Алеандро
|3
|0
|Курадо Маркос
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Дель Орко Кристиан
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0
Перуджа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0
Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1