  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:2
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
0:1
18' Гол
Курадо Маркос
1:1
26' Гол
Манкозу Марко
28' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
1:1
39' Не забитый пенальти
Манкозу Марко
67' Желтая карточка
Рози Алеандро
72' Желтая карточка
Курадо Маркос
73' Желтая карточка
Манкозу Марко
74' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
78' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
80' Желтая карточка
Кокколо Лука
84' Желтая карточка
Пископо Кевин
1:2
86' Пенальти
Де Лука Мануэль
90'+5
90
Секулин
Андреа
29
Педа
Патрик
23
Викари
Франческо
33
Кокколо
Лука
3
Трипальделли
Алессандро
7
Крочата
Джованни
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
11
Мелькьорри
Федерико
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
21
Курадо
Маркос
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
44
Лизи
Франческо
25
Санторо
Симоне
11
Мурано
Джакопо
10
Матос
Ридер
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
1:1
СB
2:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 5 0.45
Вивиани Федерико 3 0.27
Манкозу Марко 2 0.18
Сек Демба 1 0.09
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.09
Капрадосси Элио 1 0.09
Латте Лат Эммануэль 1 0.09
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 3 (2) 0.27
Рози Алеандро 2 0.18
Лизи Франческо 1 0.09
Карретта Мирко 1 0.09
Курадо Маркос 1 0.09
Мурано Джакопо 1 0.09
Куан Кристиан 1 0.09
Занандреа Джанмария 1 0.09
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Санторо Симоне 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 5 0
Трипальделли Алессандро 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Крочата Джованни 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Мора Лука 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 3 1
Фальцерано Марчелло 4 0
Буррай Сальваторе 3 0
Рози Алеандро 3 0
Курадо Маркос 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Дель Орко Кристиан 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
17%
2
25%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0
Перуджа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0
Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
9. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
14. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Манкозу Марко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    28'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Манкозу Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Курадо Маркос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:2 Перуджа онлайн


 

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 