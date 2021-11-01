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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
42' Желтая карточка
Чансельор Джон
57' Желтая карточка
Фулон Дам
73' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
85' Желтая карточка
Барба Федерико
0:1
89' Гол
Трамони Маттео
90' Желтая карточка
Бизоли Димитри
90'+5
12
Манфредини
Никколо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
24
Вивиани
Маттиа
5
Кало
Джакомо
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
9
Лападула
Джанлука
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
25
Бизоли
Димитри
23
Кавион
Микеле
7
Шпалек
Николас
8
Паласио
Родриго
11
Баич
Риад
Беневенто
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Беневенто
Брешия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:3
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 0.55
Тельо Андрес 2 0.18
Инсинье Роберто 2 (1) 0.18
Летиция Гаэтано 1 0.09
Фулон Дам 1 0.09
Сау Марко 1 0.09
Импрота Риккардо 1 0.09
Акампора Дженнаро 1 0.09
Барба Федерико 1 0.09
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.27
Морео Стефано 3 0.27
Паласио Родриго 2 0.18
Ягелло Филип 2 0.18
Лерис Мехди 2 0.18
Трамони Маттео 2 0.18
Ван Де Лои Томми 2 0.18
Бертаньоли Массимо 2 0.18
Паяч Марко 1 (1) 0.09
Чансельор Джон 1 0.09
Бизоли Димитри 1 0.09
Кистана Андреа 1 0.09
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Летиция Гаэтано 3 0
Кало Джакомо 3 0
Глик Камил 1 1
Барба Федерико 2 0
Тельо Андрес 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Вокич Деян 1 0
Фулон Дам 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Чансельор Джон 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Йоронен Йессе 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0
Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4
Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
9. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
14. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Чансельор Джон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беневенто 0:1 Брешия онлайн


 

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