Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
42' Желтая карточкаЧансельор Джон
57' Желтая карточкаФулон Дам
73' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
85' Желтая карточкаБарба Федерико
0:1
89' ГолТрамони Маттео
90' Желтая карточкаБизоли Димитри
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
42'
57'
73'
85'
89'
0:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Беневенто
Брешия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6
|0.55
|Тельо Андрес
|2
|0.18
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.18
|Летиция Гаэтано
|1
|0.09
|Фулон Дам
|1
|0.09
|Сау Марко
|1
|0.09
|Импрота Риккардо
|1
|0.09
|Акампора Дженнаро
|1
|0.09
|Барба Федерико
|1
|0.09
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3 (1)
|0.27
|Морео Стефано
|3
|0.27
|Паласио Родриго
|2
|0.18
|Ягелло Филип
|2
|0.18
|Лерис Мехди
|2
|0.18
|Трамони Маттео
|2
|0.18
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.18
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.18
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.09
|Чансельор Джон
|1
|0.09
|Бизоли Димитри
|1
|0.09
|Кистана Андреа
|1
|0.09
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Чансельор Джон
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0
Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4
Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1