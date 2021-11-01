Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
8' Желтая карточкаБлен Алексис
19' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
21' Желтая карточкаГори Габриэле
27' Желтая карточкаМинелли Алессандро
1:0
30' ГолСтрефецца Габриэль
2:0
45' ГолКода Массимо
3:0
46' ГолБьёркенгрен Йон
3:1
67' ГолКасо Джузеппе
37
Майер
Жан
29
Блен
Алексис
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
8'
21'
30'
45'
2:0
46'
3:0
67'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Лечче
Козенца
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5 (1)
|0.45
|Стрефецца Габриэль
|4
|0.36
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.36
|Родригес Пабло
|1
|0.09
|Туиа Алессандро
|1
|0.09
|Дермаку Кастриот
|1
|0.09
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.09
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.45
|Касо Джузеппе
|2
|0.18
|Миллико Винченцо
|2
|0.18
|Шитум Марио
|1
|0.09
|Карраро Марко
|1
|0.09
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
24%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
5
45%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0
Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0
Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1