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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
3:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
8' Желтая карточка
Блен Алексис
19' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
21' Желтая карточка
Гори Габриэле
27' Желтая карточка
Минелли Алессандро
1:0
30' Гол
Стрефецца Габриэль
2:0
45' Гол
Кода Массимо
3:0
46' Гол
Бьёркенгрен Йон
3:1
67' Гол
Касо Джузеппе
90'+5
1
Блеве
Марко
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
23
Бьёркенгрен
Йон
29
Блен
Алексис
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
13
Андерсон
Джаван
27
Биттанте
Лука
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
Лечче
4-3-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Козенца

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:1
ТМК
2:1
СB
3:1
СB
2:3
СC
0:1
СC
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:4
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 (1) 0.45
Стрефецца Габриэль 4 0.36
Ди Мариано Франческо 4 0.36
Родригес Пабло 1 0.09
Туиа Алессандро 1 0.09
Дермаку Кастриот 1 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.09
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Гарджуло Марио 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.45
Касо Джузеппе 2 0.18
Миллико Винченцо 2 0.18
Шитум Марио 1 0.09
Карраро Марко 1 0.09
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 3 0
Туиа Алессандро 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
100%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
24%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
5
45%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0
Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0
Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
9. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
14. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Где смотреть матч Лечче 3:1 Козенца онлайн


 

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