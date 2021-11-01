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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
2:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
10' Желтая карточка
Околи Меме
18' Желтая карточка
Фаласко Никола
1:0
20' Гол
Кампорезе Микеле
1:1
24' Гол
Дзанимачча Лука
1:2
26' Гол
Стриццоло Лука
47' Желтая карточка
Цаджу Франк
72' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
2:2
90' Гол
Цаммарини Роберто
90'+5
22
Перизан
Самуэле
24
Вальетти
Федерико
31
Кампорезе
Микеле
4
Стефани
Мирко
54
Фаласко
Никола
10
Чичиретти
Амато
8
Петриччоне
Якопо
18
Паза
Симоне
28
Камбьяги
Николо
90
Фолоруншо
Майкл
9
Цаджу
Франк
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
21
Фаджоли
Николо
11
Стриццоло
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
98
Дзанимачча
Лука
Порденоне
4-4-2
Кремонезе
4-3-3

История личных встреч

Порденоне
Кремонезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 2 0.18
Фаласко Никола 1 0.09
Фолоруншо Майкл 1 0.09
Цаммарини Роберто 1 0.09
Маньино Лука 1 0.09
Камбьяги Николо 1 0.09
Цаджу Франк 1 (1) 0.09
Купиш Томаш 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.18
Фаджоли Николо 2 0.18
Дзанимачча Лука 2 0.18
Видо Лука 2 0.18
Чофани Даниэль 2 (1) 0.18
Ди Кармине Самуэль 1 0.09
Стриццоло Лука 1 0.09
Вальцания Лука 1 0.09
Валери Эмануэле 1 0.09
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 4 0
Фаласко Никола 3 0
Кампорезе Микеле 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Барисон Альберто 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Пропущено

26
10
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
15%
1
10%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
5
19%
1
10%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
5
19%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Кремонезе Заявка 11 5 3 3 14 - 10 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
8. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
12. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Асколи Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
14. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
15. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 11 1 1 9 9 - 22 4
20. Порденоне Заявка 11 0 3 8 8 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
14. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
15. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
16. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
20. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Где смотреть матч Порденоне 2:2 Кремонезе онлайн


 

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