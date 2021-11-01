Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
10' Желтая карточкаОколи Меме
18' Желтая карточкаФаласко Никола
1:0
20' ГолКампорезе Микеле
1:1
24' ГолДзанимачча Лука
1:2
26' ГолСтриццоло Лука
47' Желтая карточкаЦаджу Франк
72' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
2:2
90' ГолЦаммарини Роберто
18
Паза
Симоне
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
10'
18'
20'
24'
26'
47'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Порденоне
Кремонезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|2
|0.18
|Фаласко Никола
|1
|0.09
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.09
|Цаммарини Роберто
|1
|0.09
|Маньино Лука
|1
|0.09
|Камбьяги Николо
|1
|0.09
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.09
|Купиш Томаш
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.18
|Фаджоли Николо
|2
|0.18
|Дзанимачча Лука
|2
|0.18
|Видо Лука
|2
|0.18
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.18
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.09
|Стриццоло Лука
|1
|0.09
|Вальцания Лука
|1
|0.09
|Валери Эмануэле
|1
|0.09
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|4
|0
|Фаласко Никола
|3
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
1
7%
76-90
Пропущено
26
10
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
15%
1
10%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
5
19%
1
10%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
5
19%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4
Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|8.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|14.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|15.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 22
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|8 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|14.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|20.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1