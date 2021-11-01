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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:2
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Доннарумма Альфредо
14' Желтая карточка
Фалетти Сесар
0:1
16' Гол
Виньяли Лука
30' Желтая карточка
Чаджиа Мутир
0:2
52' Гол
Ла Гумина Антонино
55' Желтая карточка
Дефенди Марино
1:2
76' Гол
Фалетти Сесар
84' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
20
Ла
Гумина
Антонино
27
Черри
Альберто
Тернана
4-2-3-1
Комо
4-4-2

История личных встреч

Тернана
Комо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 5 0.45
Доннарумма Альфредо 4 (1) 0.36
Партипило Антони 2 0.18
Маццокки Симоне 2 0.18
Мартелла Бруно 1 0.09
Капоне Кристиан 1 0.09
Дефенди Марино 1 0.09
Соренсен Фредерик 1 0.09
Палумбо Антонио 1 0.09
Фурлан Федерико 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 3 (1) 0.27
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.27
Ла Гумина Антонино 3 0.27
Беллемо Алессандро 2 0.18
Иовин Алессио 1 0.09
Виньяли Лука 1 0.09
Париджини Витторио 1 0.09
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 3 1
Соренсен Фредерик 3 0
Агацци Давиде 1 1
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Партипило Антони 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Бертончини Давиде 1 0
Кабаши Элвис 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Виньяли Лука 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
15%
3
20%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4
Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
9. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
14. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Где смотреть матч Тернана 1:2 Комо онлайн


 

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