Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
0:0
5' Не забитый пенальтиДоннарумма Альфредо
14' Желтая карточкаФалетти Сесар
0:1
16' ГолВиньяли Лука
30' Желтая карточкаЧаджиа Мутир
0:2
52' ГолЛа Гумина Антонино
55' Желтая карточкаДефенди Марино
1:2
76' ГолФалетти Сесар
84' Желтая карточкаПройетти Маттиа
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
5'
14'
16'
0:1
30'
52'
55'
76'
1:2
84'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Тернана
Комо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|5
|0.45
|Доннарумма Альфредо
|4 (1)
|0.36
|Партипило Антони
|2
|0.18
|Маццокки Симоне
|2
|0.18
|Мартелла Бруно
|1
|0.09
|Капоне Кристиан
|1
|0.09
|Дефенди Марино
|1
|0.09
|Соренсен Фредерик
|1
|0.09
|Палумбо Антонио
|1
|0.09
|Фурлан Федерико
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|3 (1)
|0.27
|Глиоцци Этторе
|3 (2)
|0.27
|Ла Гумина Антонино
|3
|0.27
|Беллемо Алессандро
|2
|0.18
|Иовин Алессио
|1
|0.09
|Виньяли Лука
|1
|0.09
|Париджини Витторио
|1
|0.09
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|3
|1
|Соренсен Фредерик
|3
|0
|Агацци Давиде
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Кабаши Элвис
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Виньяли Лука
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
15%
3
20%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
2
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4
Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1