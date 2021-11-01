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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Эвертон
0'
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Хи-Чан Хван
1:0
28' Гол
Килман Макс
31'
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
11
Тринкан
Франсишку
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
22
Годфри
Бен
14
Таунсенд
Андрос
25
Гбамин
Жан-Филипп
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Эвертон
4-4-2

Ход матча

15'
Хи-Чан Хван
 
28'
Килман Макс
(Аит-Нури Раян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

Вулверхэмптон
Эвертон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.4
Хименес Рауль 1 0.1
Коди Конор 1 0.1
Саисс Ромен 1 0.1
Невеш Рубен 1 0.1
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.3
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.3
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.3
Дукуре Абдулай 2 0.2
Ришарлисон 2 0.2
Кин Майкл 1 0.1
Дэвис Том 1 0.1
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 3 0
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Ришарлисон 3 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
4
50%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 10 5 1 4 10 - 9 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон 0:1 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон 0:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 31'
    Прострел Аит-Нури слева к воротам прервал Кин.
  • 30'
    Хи-Чан сделал безадресную передачу направо к воротам.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КИЛМАН!!! Аит-Нури от углового флага навесил на Килмана, который головой прицельно пробил по воротам.
  • 27'
    Хименес слева прорвался к воротам, где его удар по воротам заблокировал Коулмэн.
  • 26'
    Айуоби слева ворвался в штрафную площадь и прострелил к центру, где Грэй не смог удачно подставить ногу под мяч.
  • 25'
    Аит-Нури слева навесил на Семеду, которому Годфри помешал нанести удар головой.
  • 24'
    "Вулверхэмптон" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хименес на фланге сбил Аллана.
  • 21'
    Невеш со штрафного пробил немного выше правой "девятки".
  • Фол, нарушение
    20'
    Холгейт перед штрафной площадью руками завалил на газон Тринкана. Двадцать шесть метров до ворот.
  • 19'
    "Эвертон" стартовые минуты проводит в обороне, лишь изредка выбираясь на чужую половину поля. Угроз воротам хозяев нет.
  • 18'
    Годфри на фланге выиграл забег у Тринкана и отпасовал на Пикфорда.
  • Офсайд
    16'
    Хименес по центру со смещением влево ворвался в штрафную площадь и выдал пас к воротам на Хи-Чана, который оказался в офсайде. Точный удар Хвана по воротам не изменил счёт в матче.
  • Угловой
    15'
    Моутинью от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Пикфорд и кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    14'
    Тринкан справа с двадцати метров пробил под перекладину. Пикфорд в красивом прыжке отбил мяч.
  • 13'
    Ришарлисон слева сместился к центр и не смог сделать т очную передачу направо на Таунсенда.
  • 12'
    Аит-Нури не позволил Таунсенду справа войти в штрафную площадь.
  • 11'
    Хозяева продолжают контролировать мяч и постепенно продвигаются к чужой штрафной площади.
  • Угловой
    9'
    Моутинью исполнил первый угловой удар. Мяч вынесен на Невеша, который с четырнадцати метров нанёс мощнейший удар. Пикфорд успел среагировать и отбить мяч.
  • 8'
    "Вулверхэмптон" контролирует мяч на чужой половине поля, но брешей в обороне соперников найти не может.
  • Офсайд
    6'
    Ришарлисон оказался в офсайде.
  • 5'
    Тринкан не смог успеть к длинному забросу от Саисса вперёд.
  • 4'
    Айуоби слева запоздал с рывком к воротам и не успел к передаче Годфри.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу, навязывая борьбу друг другу в центре поля.
  • 2'
    "Вулверхемптон" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Эвертон

Исход игры
Вулверхэмптон
38.1% (56)
Ничья
42.9% (63)
Эвертон
19% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.26% (53)
Меньше
60.74% (82)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
2:1 Вулверхэмптон
19.7% (29)
1:0 Вулверхэмптон
11.6% (17)
1:2 Эвертон
10.2% (15)
0:1 Эвертон
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Эвертон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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