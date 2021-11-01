Айуоби слева ворвался в штрафную площадь и прострелил к центру, где Грэй не смог удачно подставить ногу под мяч.

Хименес слева прорвался к воротам, где его удар по воротам заблокировал Коулмэн.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КИЛМАН!!! Аит-Нури от углового флага навесил на Килмана, который головой прицельно пробил по воротам.

25' Аит-Нури слева навесил на Семеду, которому Годфри помешал нанести удар головой.

24' "Вулверхэмптон" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.

22' Хименес на фланге сбил Аллана.

21' Невеш со штрафного пробил немного выше правой "девятки".

20' Холгейт перед штрафной площадью руками завалил на газон Тринкана. Двадцать шесть метров до ворот.

19' "Эвертон" стартовые минуты проводит в обороне, лишь изредка выбираясь на чужую половину поля. Угроз воротам хозяев нет.

18' Годфри на фланге выиграл забег у Тринкана и отпасовал на Пикфорда.

16' Хименес по центру со смещением влево ворвался в штрафную площадь и выдал пас к воротам на Хи-Чана, который оказался в офсайде. Точный удар Хвана по воротам не изменил счёт в матче.

15' Моутинью от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Пикфорд и кулаком выбил мяч из штрафной площади.

14' Тринкан справа с двадцати метров пробил под перекладину. Пикфорд в красивом прыжке отбил мяч.

13' Ришарлисон слева сместился к центр и не смог сделать т очную передачу направо на Таунсенда.

12' Аит-Нури не позволил Таунсенду справа войти в штрафную площадь.

11' Хозяева продолжают контролировать мяч и постепенно продвигаются к чужой штрафной площади.

9' Моутинью исполнил первый угловой удар. Мяч вынесен на Невеша, который с четырнадцати метров нанёс мощнейший удар. Пикфорд успел среагировать и отбить мяч.

8' "Вулверхэмптон" контролирует мяч на чужой половине поля, но брешей в обороне соперников найти не может.

6' Ришарлисон оказался в офсайде.

5' Тринкан не смог успеть к длинному забросу от Саисса вперёд.

4' Айуоби слева запоздал с рывком к воротам и не успел к передаче Годфри.

3' Команды осторожно начали встречу, навязывая борьбу друг другу в центре поля.

2' "Вулверхемптон" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.