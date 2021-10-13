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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Эвертон

История личных встреч

Вулверхэмптон
Эвертон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.44
Хименес Рауль 1 0.11
Коди Конор 1 0.11
Саисс Ромен 1 0.11
Невеш Рубен 1 0.11
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.33
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.33
Дукуре Абдулай 2 0.22
Ришарлисон 2 0.22
Кин Майкл 1 0.11
Дэвис Том 1 0.11
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 3 0
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 3 0
Ришарлисон 3 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Рондон Саломон 1 0
Аллан Маркес 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
4
50%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0
КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 27 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2021, осталось 2 дня 21 час 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Вулверхэмптон 35.3% (18)
    X 49% (25)
    Эвертон 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Эвертон
    2.32
    3.46
    3.53
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Эвертон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    35.3% (18)
    Ничья
    49% (25)
    Эвертон
    15.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (22)
    2:1 Вулверхэмптон
    17.6% (9)
    1:0 Вулверхэмптон
    17.6% (9)
    1:2 Эвертон
    7.8% (4)
    1:3 Эвертон
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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