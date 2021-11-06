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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Порденоне
0' 47'
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
8
Паласио
Родриго
27
Трамони
Маттео
11
Баич
Риад
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
3
Саббионе
Алессио
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
28
Камбьяги
Николо
90
Фолоруншо
Майкл
9
Цаджу
Франк
Брешия
4-3-2-1
Порденоне
4-4-2

Ход матча

21'
 
Пеллегрини Якопо
Цаджу Франк

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 3
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Брешия
Порденоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
4:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.25
Морео Стефано 3 0.25
Паласио Родриго 2 0.17
Ягелло Филип 2 0.17
Лерис Мехди 2 0.17
Трамони Маттео 2 0.17
Ван Де Лои Томми 2 0.17
Бертаньоли Массимо 2 0.17
Паяч Марко 1 (1) 0.08
Чансельор Джон 1 0.08
Бизоли Димитри 1 0.08
Кистана Андреа 1 0.08
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 2 0.17
Фаласко Никола 1 0.08
Фолоруншо Майкл 1 0.08
Цаммарини Роберто 1 0.08
Маньино Лука 1 0.08
Камбьяги Николо 1 0.08
Цаджу Франк 1 (1) 0.08
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 3 0
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Чансельор Джон 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Йоронен Йессе 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 4 0
Фаласко Никола 3 0
Кампорезе Микеле 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Барисон Альберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
4
50%
1
9%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

6
15
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
50%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
14%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
18%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
3
38%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
4. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
5. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
6. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
8. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
14. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
12. Брешия 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
18. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
19. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Цаджу Франк уходит с поля. Jacopo Pellegrini выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Порденоне
2.10
4.05
5.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Порденоне онлайн


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