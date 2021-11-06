Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
57' Желтая карточкаФаласко Никола
63' Желтая карточкаПаяч Марко
69' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
1:0
77' ГолМорео Стефано
84' Желтая карточкаПеллегрини Якопо
85' Желтая карточкаШпалек Николас
90' Желтая карточкаЛерис Мехди
29
Паяч
Марко
11
Баич
Риад
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
57'
63'
77'
1:0
84'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 15
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Брешия
Порденоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.33
|Баич Риад
|3 (1)
|0.25
|Паласио Родриго
|2
|0.17
|Ягелло Филип
|2
|0.17
|Лерис Мехди
|2
|0.17
|Трамони Маттео
|2
|0.17
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.17
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.08
|Чансельор Джон
|1
|0.08
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|Кистана Андреа
|1
|0.08
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|2
|0.17
|Фаласко Никола
|1
|0.08
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|Цаммарини Роберто
|1
|0.08
|Маньино Лука
|1
|0.08
|Камбьяги Николо
|1
|0.08
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.08
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Чансельор Джон
|2
|0
|Лерис Мехди
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Паяч Марко
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Шпалек Николас
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|5
|0
|Фаласко Никола
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
50%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
4
50%
2
17%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
50%
4
27%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
23
8
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
35%
3
38%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
4
15%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0
Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|2.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|3.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|6.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|8 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1