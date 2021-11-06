  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
1:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
2' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
15' Желтая карточка
Мора Лука
26' Желтая карточка
Стриццоло Лука
1:0
33' Гол
Буонаюто Кристиан
1:1
44' Гол
Мелькьорри Федерико
49' Желтая карточка
Вивиани Федерико
77' Желтая карточка
Валери Эмануэле
83' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
90'+7
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
70
Гаэтано
Джанлука
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
11
Стриццоло
Лука
90
Секулин
Андреа
29
Педа
Патрик
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
77
Вивиани
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
11
Мелькьорри
Федерико
Кремонезе
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
СПАЛ 2013

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 3 0.25
Фаджоли Николо 2 0.17
Дзанимачча Лука 2 0.17
Видо Лука 2 0.17
Чофани Даниэль 2 (1) 0.17
Ди Кармине Самуэль 1 0.08
Стриццоло Лука 1 0.08
Вальцания Лука 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Карнесекки Марко 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 5 0.42
Вивиани Федерико 3 0.25
Манкозу Марко 2 0.17
Сек Демба 1 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.08
Мелькьорри Федерико 1 0.08
Капрадосси Элио 1 0.08
Латте Лат Эммануэль 1 0.08
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 0
Трипальделли Алессандро 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Мора Лука 2 0
Крочата Джованни 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
13
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
4. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
5. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
6. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
8. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
14. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
12. Брешия 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
18. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
19. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
Где смотреть матч Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 