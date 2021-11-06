Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
2' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
15' Желтая карточкаМора Лука
26' Желтая карточкаСтриццоло Лука
1:0
33' ГолБуонаюто Кристиан
1:1
44' ГолМелькьорри Федерико
49' Желтая карточкаВивиани Федерико
77' Желтая карточкаВалери Эмануэле
83' Желтая карточкаДзанимачча Лука
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
15'
26'
33'
44'
1:1
49'
77'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 19
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Кремонезе
СПАЛ 2013
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.25
|Фаджоли Николо
|2
|0.17
|Дзанимачча Лука
|2
|0.17
|Видо Лука
|2
|0.17
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.08
|Стриццоло Лука
|1
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.08
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|5
|0.42
|Вивиани Федерико
|3
|0.25
|Манкозу Марко
|2
|0.17
|Сек Демба
|1
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.08
|Мелькьорри Федерико
|1
|0.08
|Капрадосси Элио
|1
|0.08
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.08
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|0
|Трипальделли Алессандро
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Мора Лука
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
13
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0
СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1