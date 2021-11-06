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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
1:4
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
25' Красная карточка
Глик Камил
32' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
0:1
35' Гол
Лулич Карло
0:2
45' Гол
Лулич Карло
47' Желтая карточка
Касасола Тиаго
0:3
50' Гол
Шарпантье Габриэль
66' Желтая карточка
Дзампано Франческо
72' Желтая карточка
Тельо Андрес
74' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
0:4
76' Гол
Чичерелли Эмануэле
1:4
79' Гол
Ди Серио Джузеппе
79' Желтая карточка
Ионице Артур
90'+1
12
Манфредини
Никколо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
7
Элия
Сальваторе
21
Мончини
Габриэле
23
Ионице
Артур
9
Лападула
Джанлука
1
Равалья
Федерико
95
Касасола
Тиаго
25
Шиминьски
Пшемыслав
6
Гатти
Федерико
11
Дзампано
Франческо
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
9
Шарпантье
Габриэль
16
Гарритано
Лука
Беневенто
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Беневенто
Фрозиноне

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
3:2
ППД
1:1
ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 0.5
Тельо Андрес 2 0.17
Инсинье Роберто 2 (1) 0.17
Летиция Гаэтано 1 0.08
Фулон Дам 1 0.08
Сау Марко 1 0.08
Импрота Риккардо 1 0.08
Акампора Дженнаро 1 0.08
Барба Федерико 1 0.08
Ди Серио Джузеппе 1 0.08
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 4 0.33
Чичерелли Эмануэле 2 0.17
Лулич Карло 2 0.17
Канотто Луиджи 1 0.08
Гарритано Лука 1 0.08
Риччи Матео 1 0.08
Дзампано Франческо 1 0.08
Зербин Алессио 1 0.08
Чано Камилло 1 0.08
Роден Маркус 1 0.08
Новакович Андрия 1 0.08
Гатти Федерико 1 0.08
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.08
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 3 0
Тельо Андрес 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Ионице Артур 2 0
Барба Федерико 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Вокич Деян 1 0
Фулон Дам 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 5 0
Чано Камилло 4 0
Чичерелли Эмануэле 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Коттали Маттео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Риччи Матео 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Лулич Карло 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
63%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
6
43%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
2. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
3. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
4. Фрозиноне Заявка 12 5 6 1 18 - 10 21
5. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
6. Беневенто Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
14. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне Заявка 12 0 3 9 8 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Брешия Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Беневенто Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
12. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
3. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 12 1
Где смотреть матч Беневенто 1:4 Фрозиноне онлайн


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