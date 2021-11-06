Италия: Серия B 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
25' Красная карточкаГлик Камил
32' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
0:1
35' ГолЛулич Карло
0:2
45' ГолЛулич Карло
47' Желтая карточкаКасасола Тиаго
0:3
50' ГолШарпантье Габриэль
66' Желтая карточкаДзампано Франческо
72' Желтая карточкаТельо Андрес
74' Желтая карточкаВивиани Маттиа
0:4
76' ГолЧичерелли Эмануэле
1:4
79' ГолДи Серио Джузеппе
79' Желтая карточкаИонице Артур
15
Глик
Камил
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
25'
35'
0:1
45'
47'
50'
72'
74'
76'
79'
79'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 8
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Беневенто
Фрозиноне
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6
|0.5
|Тельо Андрес
|2
|0.17
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.17
|Летиция Гаэтано
|1
|0.08
|Фулон Дам
|1
|0.08
|Сау Марко
|1
|0.08
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|Акампора Дженнаро
|1
|0.08
|Барба Федерико
|1
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.33
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.17
|Лулич Карло
|2
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Гарритано Лука
|1
|0.08
|Риччи Матео
|1
|0.08
|Дзампано Франческо
|1
|0.08
|Зербин Алессио
|1
|0.08
|Чано Камилло
|1
|0.08
|Роден Маркус
|1
|0.08
|Новакович Андрия
|1
|0.08
|Гатти Федерико
|1
|0.08
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.08
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Барба Федерико
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|5
|0
|Чано Камилло
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
63%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
6
43%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1
Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|2.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|3.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 10
|21
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|6.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|8 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Брешия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1