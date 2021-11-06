Италия: Серия B 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
1:0
7' ГолЛа Гумина Антонино
14' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
2:0
15' ПенальтиЧерри Альберто
3:0
18' ГолБеллемо Алессандро
21' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
25' Желтая карточкаРози Алеандро
4:0
28' ГолСолини Маттео
41' Желтая карточкаПариджини Витторио
4:1
48' ГолДе Лука Мануэль
50' Желтая карточкаВиньяли Лука
80' Желтая карточкаКурадо Маркос
89' Желтая карточкаКабаши Элвис
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
7'
15'
2:0
18'
25'
28'
4:0
48'
50'
80'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Комо
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.33
|Ла Гумина Антонино
|4
|0.33
|Глиоцци Этторе
|3 (2)
|0.25
|Беллемо Алессандро
|3
|0.25
|Иовин Алессио
|1
|0.08
|Виньяли Лука
|1
|0.08
|Париджини Витторио
|1
|0.08
|Солини Маттео
|1
|0.08
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|4 (2)
|0.33
|Рози Алеандро
|2
|0.17
|Лизи Франческо
|1
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.08
|Курадо Маркос
|1
|0.08
|Мурано Джакопо
|1
|0.08
|Куан Кристиан
|1
|0.08
|Занандреа Джанмария
|1
|0.08
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|3
|1
|Буррай Сальваторе
|4
|0
|Рози Алеандро
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
26%
2
17%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0
Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1
Перуджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0
Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1