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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
4:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
7' Гол
Ла Гумина Антонино
14' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
2:0
15' Пенальти
Черри Альберто
3:0
18' Гол
Беллемо Алессандро
21' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
25' Желтая карточка
Рози Алеандро
4:0
28' Гол
Солини Маттео
41' Желтая карточка
Париджини Витторио
4:1
48' Гол
Де Лука Мануэль
50' Желтая карточка
Виньяли Лука
80' Желтая карточка
Курадо Маркос
89' Желтая карточка
Кабаши Элвис
90'+5
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
39
Сгарби
Филиппо
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
23
Фальцерано
Марчелло
28
Куан
Кристиан
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
Комо
4-4-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Комо
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СCС
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (2) 0.33
Ла Гумина Антонино 4 0.33
Глиоцци Этторе 3 (2) 0.25
Беллемо Алессандро 3 0.25
Иовин Алессио 1 0.08
Виньяли Лука 1 0.08
Париджини Витторио 1 0.08
Солини Маттео 1 0.08
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 4 (2) 0.33
Рози Алеандро 2 0.17
Лизи Франческо 1 0.08
Карретта Мирко 1 0.08
Курадо Маркос 1 0.08
Мурано Джакопо 1 0.08
Куан Кристиан 1 0.08
Занандреа Джанмария 1 0.08
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Санторо Симоне 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Черри Альберто 2 0
Париджини Витторио 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виньяли Лука 2 0
Варньер Марко 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Бертончини Давиде 1 0
Солини Маттео 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 3 1
Буррай Сальваторе 4 0
Рози Алеандро 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Курадо Маркос 4 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
26%
2
17%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
26%
2
17%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0
Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1
Перуджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0
Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
4. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
5. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
6. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
8. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
14. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
12. Брешия 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
18. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
19. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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