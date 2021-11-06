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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
2:1
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
7' Желтая карточка
Ерарди Марио
1:0
20' Гол
Дионизи Федерико
2:0
43' Гол в свои ворота
Броско Риккардо
52' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
59' Желтая карточка
Пазини Никола
2:1
62' Гол
Дьяв Давиде
67' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
77' Желтая карточка
Илиев Атанас
90'+5
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
11
Илиев
Атанас
9
Дионизи
Федерико
22
Гранди
Маттео
19
Ерарди
Марио
13
Пазини
Никола
73
Сандон
Томас
34
Дальмонте
Никола
6
Дзонта
Лорис
5
Тогордо
Антони
11
Раноккья
Филиппо
15
Брускаджин
Маттео
69
Меджорини
Риккардо
9
Дьяв
Давиде
Асколи
4-3-1-2
Виченца Виртус
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.58
Бидуи Софьян 3 0.25
Шарич Дарио 2 0.17
Илиев Атанас 1 0.08
Коллоколо Микеле 1 0.08
Боттегин Эрик 1 0.08
Феличоли Джанфилиппо 1 0.08
Фаббрини Диего 0 0
Сальви Алессандро 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 2 0.17
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.17
Дьяв Давиде 1 0.08
Лонго Самуэле 1 0.08
Ерарди Марио 1 0.08
Тогордо Антони 1 0.08
Ди Пардо Алессандро 1 0.08
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Шарич Дарио 4 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Илиев Атанас 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Бидуи Софьян 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Де Паоли Андреа 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 3 1
Джакомелли Стефано 2 1
Ди Пардо Алессандро 2 1
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Брускаджин Маттео 3 0
Проя Федерико 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Паделла Эмануэле 2 0
Крекко Лука 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Ерарди Марио 2 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Дзонта Лорис 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

17
24
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
8
33%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1
Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 11 6 4 1 19 - 9 22
2. Брешия 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Реджина Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
4. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
5. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
6. Кремонезе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Комо Заявка 12 5 4 3 18 - 14 19
8. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
9. Асколи Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
10. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Перуджа Заявка 12 4 5 3 12 - 12 17
12. Парма Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
14. Тернана Заявка 12 5 1 6 20 - 19 16
15. Козенца Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
16. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 5 4 16 - 13 14
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 11 - 22 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 1 10 10 - 24 4
20. Порденоне 0:0 Заявка 12 0 4 8 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3. Козенца Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
9. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
12. Брешия 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
13. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Парма Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
15. Асколи Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
18. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 15 2
20. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
3. Асколи Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Реджина Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Кремонезе Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Тернана Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
14. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
16. Виченца Виртус Заявка 7 1 0 6 8 - 16 3
17. Порденоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
18. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
19. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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