Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
7' Желтая карточкаЕрарди Марио
1:0
20' ГолДионизи Федерико
2:0
43' Гол в свои воротаБроско Риккардо
52' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
59' Желтая карточкаПазини Никола
2:1
62' ГолДьяв Давиде
67' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
77' Желтая карточкаИлиев Атанас
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
11
Илиев
Атанас
19
Ерарди
Марио
73
Сандон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
7'
20'
43'
2:0
59'
62'
2:1
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Асколи
Виченца Виртус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.58
|Бидуи Софьян
|3
|0.25
|Шарич Дарио
|2
|0.17
|Илиев Атанас
|1
|0.08
|Коллоколо Микеле
|1
|0.08
|Боттегин Эрик
|1
|0.08
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.08
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.17
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.17
|Дьяв Давиде
|1
|0.08
|Лонго Самуэле
|1
|0.08
|Ерарди Марио
|1
|0.08
|Тогордо Антони
|1
|0.08
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.08
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Илиев Атанас
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Джакомелли Стефано
|2
|1
|Ди Пардо Алессандро
|2
|1
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Крекко Лука
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Дзонта Лорис
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
17
24
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
8
33%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1
Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Реджина
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Комо
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|9.
|Асколи
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|10.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 19
|16
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 22
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 24
|4
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Козенца
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|15.
|Асколи
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Тернана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1