Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Авангард (Ужгород)
27' Желтая карточкаКулиев Эльдар
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
27'
История личных встреч
Минай
Мариуполь
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.15
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.15
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.15
|Билоног Дмитрий
|1
|0.08
|Горин Олег
|1
|0.08
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.43
|Топалов Дмитрий
|2
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.14
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.07
|Спировски Стефан
|1
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.07
|Denys Svityukha
|1
|0.07
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Кныш Данило
|3
|0
|Ахмедзаде Рустам
|3
|0
|Матич Мислав
|3
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шостак Денис
|5
|0
|Мампаси Марк
|5
|0
|Кащук Алексей
|3
|1
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
7
33%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
11%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
6
40%
76-90
Пропущено
17
32
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
9
28%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
4
24%
5
16%
61-75
1
6%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0
Мариуполь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 10
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Минай
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 18
|9
|14.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|16.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|15 - 32
|5
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Минай
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минай 0:0 Мариуполь
Исход игры
Минай
48.9% (66)
Ничья
34.1% (46)
Мариуполь
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (41)
1:0 Минай
28.1% (38)
2:1 Минай
19.3% (26)
1:2 Мариуполь
8.1% (11)
0:1 Мариуполь
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Минай
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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