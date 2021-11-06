Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
27' Желтая карточкаКулиев Эльдар
0:1
45' ГолКащук Алексей
45' Желтая карточкаКащук Алексей
50' Желтая карточкаМатич Мислав
52' Желтая карточкаМесхи Михаил
74' Красная карточкаОчеретько Олег
0:1
78' Не забитый пенальтиГончар Игорь
0:2
81' ГолКащук Алексей
90' Желтая карточкаКныш Данило
90' Желтая карточкаШостак Денис
90' Желтая карточкаАхмедзаде Рустам
90' Вторая желтая карточкаАхмедзаде Рустам
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
95
Стасюк
Пётр
35
Мампаси
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maxim Zhuk
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
27'
45'
0:1
45'
50'
52'
74'
78'
0:1
81'
0:2
90'
90'
90'
90'
История личных встреч
Минай
Мариуполь
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.15
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0.15
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.15
|Билоног Дмитрий
|1
|0.08
|Горин Олег
|1
|0.08
|Селезнёв Евгений
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Синегуб Олег
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|6
|0.43
|Топалов Дмитрий
|2
|0.14
|Кащук Алексей
|2
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|2 (2)
|0.14
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.07
|Спировски Стефан
|1
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.07
|Denys Svityukha
|1
|0.07
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Петерман Никита
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|5
|1
|Ахмедзаде Рустам
|4
|1
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|Кныш Данило
|4
|0
|Матич Мислав
|4
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Месхи Михаил
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шостак Денис
|6
|0
|Кащук Алексей
|4
|1
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Драмбаев Aлександр
|2
|1
|Кулаков Андрей
|3
|0
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Очеретько Олег
|0
|1
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
7
33%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
11%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
7
41%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
2
6%
1-15
3
16%
9
28%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
2
11%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0
Мариуполь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 21
|21
|8.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 22
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Десна
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минай 0:2 Мариуполь
Исход игры
Минай
48.9% (66)
Ничья
34.1% (46)
Мариуполь
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (41)
1:0 Минай
28.1% (38)
2:1 Минай
19.3% (26)
1:2 Мариуполь
8.1% (11)
0:1 Мариуполь
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Минай
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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