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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
0:2
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
27' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
0:1
45' Гол
Кащук Алексей
45' Желтая карточка
Кащук Алексей
50' Желтая карточка
Матич Мислав
52' Желтая карточка
Месхи Михаил
74' Красная карточка
Очеретько Олег
0:1
78' Не забитый пенальти
Гончар Игорь
0:2
81' Гол
Кащук Алексей
90' Желтая карточка
Кныш Данило
90' Желтая карточка
Шостак Денис
90' Желтая карточка
Ахмедзаде Рустам
90' Вторая желтая карточка
Ахмедзаде Рустам
90'+8
94
Пеньков
Герман
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
44
Матич
Мислав
89
Синегуб
Олег
47
Мякушко
Сергей
23
Месхи
Михаил
6
Петрусенко
Aлександр
9
Билоног
Дмитрий
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
12
Турбаевский
Никита
95
Стасюк
Пётр
99
Меличенко
Кирилл
35
Мампаси
Марк
55
Драмбаев
Aлександр
91
Петерман
Никита
11
Кащук
Алексей
8
Очеретько
Олег
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
21
Вьюнник
Богдан
Минай
Мариуполь

История личных встреч

Минай
Мариуполь

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.15
Ахмедзаде Рустам 2 0.15
Байдал Антон 2 (1) 0.15
Билоног Дмитрий 1 0.08
Горин Олег 1 0.08
Селезнёв Евгений 0 0
Гончар Игорь 0 0
Синегуб Олег 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0
Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 6 0.43
Топалов Дмитрий 2 0.14
Кащук Алексей 2 0.14
Мишнёв Дмитрий 2 (2) 0.14
Вьюнник Богдан 1 0.07
Микитишин Артур 1 0.07
Спировски Стефан 1 0.07
Клименко Владислав 1 0.07
Denys Svityukha 1 0.07
Стасюк Пётр 0 0
Петерман Никита 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 5 1
Ахмедзаде Рустам 4 1
Селезнёв Евгений 4 0
Кныш Данило 4 0
Матич Мислав 4 0
Гончар Игорь 2 0
Месхи Михаил 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Синегуб Олег 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шостак Денис 6 0
Кащук Алексей 4 1
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Драмбаев Aлександр 2 1
Кулаков Андрей 3 0
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Очеретько Олег 0 1
Босанчич Петар 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
7
33%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
11%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
7
41%
76-90

Пропущено

19
32
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
11%
2
6%
1-15
3
16%
9
28%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
5
16%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
2
11%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0
Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0
Мариуполь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Верес - Мариуполь 2:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Мариуполь - Рух Львов 0:2 Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0 Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
2. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
3. Заря Заявка 14 9 2 3 33 - 16 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Десна Заявка 14 6 3 5 17 - 21 21
8. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
12. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
13. Львов Заявка 14 2 4 8 9 - 22 10
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Десна Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
11. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кащук Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кащук Алексей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Кулиев Эльдар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Минай 48.9% (66)
X 34.1% (46)
Мариуполь 17% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Минай 0:2 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Минай 0:2 Мариуполь

Исход игры
Минай
48.9% (66)
Ничья
34.1% (46)
Мариуполь
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.37% (41)
Меньше
69.63% (94)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (41)
1:0 Минай
28.1% (38)
2:1 Минай
19.3% (26)
1:2 Мариуполь
8.1% (11)
0:1 Мариуполь
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Минай
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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