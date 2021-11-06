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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
1:0
Второй тайм: 56'
АЕЛ Лимаcсол
0'
27' Желтая карточка
Риера Лоренцо
1:0
38' Пенальти
Квилитая Георгий
39' Желтая карточка
Квилитая Георгий
45' Желтая карточка
Окриашвили Торнике
45' Желтая карточка
Бруно Араужо
52' Желтая карточка
Мазань Роберт
53' Желтая карточка
Соуза Лукас
53' Желтая карточка
Медоевич Слободан
55' Вторая желтая карточка
 56'
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

38 матчей

60.5%
18.4%
21.1%
23 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.5%
50%
10.5%
15 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окриашвили Торнике 2 0.22
Соуза Лукас 2 0.22
Квилитая Георгий 2 (1) 0.22
Савич Вуядин 1 0.11
Каро Андреас 1 0.11
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурек Франко 3 0.38
Майдевац Андрия 3 0.38
Щепович Стефан 2 0.25
Euller II 2 0.25
Бруно Араужо 1 0.13

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 3 1
Facundo Zavala 3 0
Савич Вуядин 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Винисиус Пауло II 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Данило Кампос 1 0
Соуза Лукас 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Leo Natel 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Сациас Яннис 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 4 0
Ристевски Кирче 3 0
Euller II 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Риера Лоренцо 2 0
Здравковски Давор 2 0
Креванос Антреас 0 1
Возинья Жозимар 1 0
Мазань Роберт 1 0
Пеле Брайан 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Сотериу Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 7 0 2 16 - 8 21
2. АЕК Ларнака 8 6 2 0 15 - 5 20
3. Арис Лимассол 8 5 1 2 11 - 6 16
4. АПОЭЛ 1:0 9 4 1 4 9 - 12 13
5. Олимпиакос Никосия 9 3 3 3 6 - 7 12
6. АЕЛ Лимаcсол 0:1 8 3 2 3 12 - 8 11
7. Пафос 8 2 4 2 10 - 10 10
8. Анортосис 7 3 0 4 9 - 11 9
9. ПАЕЕК 8 2 2 4 5 - 10 8
10. Омония 7 2 1 4 5 - 7 7
11. Докса Катокопия 9 1 4 4 8 - 12 7
12. Этникос Ахна 8 0 2 6 7 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 5 4 0 1 12 - 7 12
3. Пафос 5 2 3 0 9 - 3 9
4. АПОЭЛ 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
5. Олимпиакос Никосия 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Омония 4 2 1 1 4 - 3 7
7. АЕЛ Лимаcсол 0:1 4 2 0 2 6 - 3 6
8. Анортосис 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 4 5
10. ПАЕЕК 4 1 2 1 2 - 3 5
11. Арис Лимассол 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Аполлон 4 3 0 1 4 - 1 9
3. АЕК Ларнака 3 2 1 0 7 - 3 7
4. АЕЛ Лимаcсол 0:1 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Олимпиакос Никосия 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АПОЭЛ 1:0 5 1 1 3 5 - 10 4
7. Анортосис 4 1 0 3 4 - 7 3
8. ПАЕЕК 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Докса Катокопия 5 0 2 3 3 - 8 2
10. Пафос 3 0 1 2 1 - 7 1
11. Этникос Ахна 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Омония 3 0 0 3 1 - 4 0
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
2.12
4.20
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн


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