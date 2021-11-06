Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
Второй тайм: 56'
27' Желтая карточкаРиера Лоренцо
1:0
38' ПенальтиКвилитая Георгий
39' Желтая карточкаКвилитая Георгий
45' Желтая карточкаОкриашвили Торнике
45' Желтая карточкаБруно Араужо
52' Желтая карточкаМазань Роберт
53' Желтая карточкаСоуза Лукас
53' Желтая карточкаМедоевич Слободан
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Leo Natel
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Пеле БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
27'
38'
1:0
39'
45'
52'
53'
55'
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
38 матчей
60.5%
18.4%
21.1%
23 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.5%
50%
10.5%
15 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окриашвили Торнике
|2
|0.22
|Соуза Лукас
|2
|0.22
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.22
|Савич Вуядин
|1
|0.11
|Каро Андреас
|1
|0.11
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурек Франко
|3
|0.38
|Майдевац Андрия
|3
|0.38
|Щепович Стефан
|2
|0.25
|Euller II
|2
|0.25
|Бруно Араужо
|1
|0.13
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|3
|1
|Facundo Zavala
|3
|0
|Савич Вуядин
|2
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Данило Кампос
|1
|0
|Соуза Лукас
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|4
|0
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Euller II
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Риера Лоренцо
|2
|0
|Здравковски Давор
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Мазань Роберт
|1
|0
|Пеле Брайан
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:3 Эрмис Арадиппу - АПОЭЛ 2:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Эносис 1:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 1:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 4:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|7
|0
|2
|16 - 8
|21
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|Арис Лимассол
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|АПОЭЛ
|1:0
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|7.
|Пафос
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|8.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|ПАЕЕК
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|10.
|Омония
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|11.
|Докса Катокопия
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Этникос Ахна
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|3.
|Пафос
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|АПОЭЛ
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Олимпиакос Никосия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Омония
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|8.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|ПАЕЕК
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|11.
|Арис Лимассол
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АПОЭЛ
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|Анортосис
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|ПАЕЕК
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Докса Катокопия
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|Этникос Ахна
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Омония
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0