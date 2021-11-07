  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Бенфика
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Брага
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
2
Жилберто
Жуниор
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
9
Нуньес
Дарвин
7
Эвертон
Соарес
1
Матеус
Лима
4
Лейте
Диогу
15
Паулу
Оливейра
5
Секейра
Нуну
70
Сильва
Фабиано
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
90
Галено
Вандерсон
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
11
Пиазон
Лукас
Бенфика
3-4-3
Брага
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Брага

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

39 матчей

64.1%
10.3%
25.6%
25 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.3%
28.2%
20.5%
20 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КП
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.36
Нуньес Дарвин 4 0.36
Силва Рафа 3 0.27
Лукас VI 3 0.27
Гримальдо Алехандро 2 0.18
Вальдшмидт Лука 2 0.18
Вайгль Юлиан 1 0.09
Мариу Жоау 1 0.09
Жилберто Жуниор 1 0.09
Пиньо Родриго 1 0.09
Пицци Луиш 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 5 0.45
Медейруш Юри 4 0.36
Галено Вандерсон 2 0.18
Руис Абель 1 0.09
Гонсалес Марио 1 0.09
Паулу Оливейра 1 0.09
Мартинш Фабиу 1 0.09
Раул Силва 1 0.09
Оливейра Витор 1 0.09
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Орта Андре 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас VI 3 0
Радоньич Неманья 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Гонсалвеш Диогу 0 1
Адель Таарабт 1 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Пицци Луиш 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Яремчук Роман 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Франсержио Родригес 2 0
Орта Рикарду 2 0
Секейра Нуну 2 0
Раул Силва 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Каштру Андре 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Лейте Диогу 1 0
Моура Франсишку 1 0
Коуто Ян 1 0
Оливейра Витор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
5
56%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
4
19%
6
38%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1
Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1
Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 7 29
2. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 17 - 4 29
3. Бенфика 1:1 Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
4. Брага 1:1 Заявка 11 5 5 1 17 - 9 20
5. Эшторил Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Портимоненсе Заявка 11 5 2 4 10 - 9 17
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Жил Висенте Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
9. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 21 12
10. Боавишта Заявка 11 2 5 4 14 - 20 11
11. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
12. Арока Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
13. Визела Заявка 11 1 7 3 9 - 16 10
14. Фамаликан Заявка 11 2 4 5 16 - 17 10
15. Морейренсе Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
16. Белененсеш Заявка 11 1 5 5 7 - 15 8
17. Маритиму Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
18. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Порту Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
3. Бенфика 1:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Витория Гимарайнш Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
6. Боавишта Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Брага 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. Арока Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Портимоненсе Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
10. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
11. Эшторил Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Морейренсе Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 13 5
17. Фамаликан Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
18. Маритиму Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1:1 Заявка 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Порту Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
3. Эшторил Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Брага 1:1 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
6. Портимоненсе Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Жил Висенте Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Фамаликан Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Маритиму Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Визела Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
13. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
14. Арока Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
15. Тондела Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Санта-Клара Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы 133
Бенфика 94.7% (126)
X 2.3% (3)
Брага 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Брага
1.68
6.07
5.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бенфика 1:1 Брага онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Брага

Исход игры
Бенфика
94.7% (126)
Ничья
2.3% (3)
Брага
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.05% (97)
Меньше
25.95% (34)
Обе команды забьют
Да
74.81% (98)
Нет
25.19% (33)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
60.9% (81)
1:0 Бенфика
11.3% (15)
2:0 Бенфика
9.8% (13)
3:1 Бенфика
7.5% (10)
3:2 Бенфика
3% (4)
0:1 Брага
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 