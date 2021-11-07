Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
2' ГолГримальдо Алехандро
1:1
12' ГолОрта Рикарду
26' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
4
Лукас
VI
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пицци ЛуишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
2'
12'
1:1
История личных встреч
Бенфика
Брага
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
25%
10.7%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
39 матчей
64.1%
10.3%
25.6%
25 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.3%
28.2%
20.5%
20 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.36
|Нуньес Дарвин
|4
|0.36
|Силва Рафа
|3
|0.27
|Лукас VI
|3
|0.27
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.18
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.18
|Вайгль Юлиан
|1
|0.09
|Мариу Жоау
|1
|0.09
|Жилберто Жуниор
|1
|0.09
|Пиньо Родриго
|1
|0.09
|Пицци Луиш
|0
|0
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|5
|0.45
|Медейруш Юри
|4
|0.36
|Галено Вандерсон
|2
|0.18
|Руис Абель
|1
|0.09
|Гонсалес Марио
|1
|0.09
|Паулу Оливейра
|1
|0.09
|Мартинш Фабиу
|1
|0.09
|Раул Силва
|1
|0.09
|Оливейра Витор
|1
|0.09
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас VI
|3
|0
|Радоньич Неманья
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|1
|Адель Таарабт
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
4
19%
6
38%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1
Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1
Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 7
|29
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|17 - 4
|29
|3.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|4.
|Брага
|1:1 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 9
|17
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 21
|12
|10.
|Боавишта
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|12.
|Арока
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|9 - 16
|10
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 17
|10
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Маритиму
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|3.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|6.
|Боавишта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Брага
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Арока
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|10.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Эшторил
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 13
|5
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Маритиму
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|Эшторил
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Брага
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Визела
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|14.
|Арока
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Брага
Исход игры
Бенфика
94.7% (126)
Ничья
2.3% (3)
Брага
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.05% (97)
Меньше
25.95% (34)
Обе команды забьют
Да
74.81% (98)
Нет
25.19% (33)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
60.9% (81)
1:0 Бенфика
11.3% (15)
2:0 Бенфика
9.8% (13)
3:1 Бенфика
7.5% (10)
3:2 Бенфика
3% (4)
0:1 Брага
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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