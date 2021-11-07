Турция: Суперлига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Gursel Aksel Stadium
0:1
25' ГолЧикалеши Сокол
27' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
37' Желтая карточкаБютюки Зюмер
45' Красная карточкаКаян Ялчин
45' Желтая карточкаХауберт Гильерме
63' Желтая карточкаЛоуренси
0:2
72' ГолЧикалеши Сокол
84' Желтая карточкаСкубич Нейц
33
Нукан
Атынч
77
Палули
Мурат
30
Каян
Ялчин
41
Эмир
Беркан
18
Яхович
Адис
11
Лоуренси
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
-
77 Палули МуратПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
-
41 Эмир БерканПолузащитник
-
18 Яхович АдисПолузащитник
- Нападающий
-
11 ЛоуренсиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Озчимен АрдаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баку МаканаПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
22 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
25'
0:1
27'
37'
45'
45'
63'
72'
0:2
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Гёзтепе
Коньяспор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиянич Давид
|3
|0.25
|Ндиайе Чериф
|2
|0.17
|Лоуренси
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Яхович Адис
|1
|0.08
|Арсланаджич Дино
|1
|0.08
|Шимшек Бейкан
|1
|0.08
|Айдогду Сонер
|1 (1)
|0.08
|Эмир Беркан
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|4
|0.33
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.25
|Цекици Эндри
|3
|0.25
|Гюрлер Сердар
|2
|0.17
|Дикмен Сонер
|2
|0.17
|Хассан Ахмед
|1
|0.08
|Рахманович Амер
|1
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.08
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Скубич Нейц
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсланаджич Дино
|5
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Айдогду Сонер
|3
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|3
|0
|Яхович Адис
|2
|0
|Нукан Атынч
|2
|0
|Эмир Беркан
|2
|0
|Лоуренси
|2
|0
|Палули Мурат
|2
|0
|Шимшек Бейкан
|0
|1
|Каян Ялчин
|0
|1
|Идейе Браун
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Бурекович Дженан
|1
|0
|Kahraman Demirtas
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|3
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0
|Чалык Ахмет
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Скубич Нейц
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Забито
11
16
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
5
31%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
19%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1
Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менемен Беледиеспор 3:2 Гёзтепе - Назилли Беледьеспор 3:1 Гёзтепе - Умраньеспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги - Гёзтепе 5:3 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3
Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0
Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|3
|0
|24 - 11
|30
|2.
|Хатайспор
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|3.
|Коньяспор
|2:0
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|4.
|Аланьяспор
|12
|6
|3
|3
|18 - 19
|21
|5.
|Бешикташ
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|6.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|7.
|Фенербахче
|11
|6
|1
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|0
|6
|18 - 15
|18
|10.
|Алтай
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|12.
|Антальяспор
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|13.
|Кайсериспор
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|14.
|Адана Демирспор
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|15.
|Сивасспор
|12
|2
|7
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Малатьяспор
|12
|4
|0
|8
|12 - 22
|12
|17.
|Гиресунспор
|12
|2
|4
|6
|7 - 12
|10
|18.
|Гёзтепе
|0:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|19.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|20.
|Ризеспор
|12
|2
|1
|9
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Коньяспор
|2:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Хатайспор
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|12.
|Кайсериспор
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|14.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|16.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|17.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Гёзтепе
|0:2
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Коньяспор
|2:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Фенербахче
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|9.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|10.
|Алтай
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|11.
|Гёзтепе
|0:2
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Антальяспор
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0