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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Гёзтепе
0:2
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
25' Гол
Чикалеши Сокол
27' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
37' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
45' Красная карточка
Каян Ялчин
45' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
63' Желтая карточка
Лоуренси
0:2
72' Гол
Чикалеши Сокол
85' Желтая карточка
Скубич Нейц
89' Желтая карточка
Палули Мурат
90'+5
1
Эгрибайят
Ирфан
Джан
15
Арсланаджич
Дино
33
Нукан
Атынч
4
Kahraman
Demirtas
77
Палули
Мурат
8
Айдогду
Сонер
30
Каян
Ялчин
41
Эмир
Беркан
18
Яхович
Адис
9
Ндиайе
Чериф
11
Лоуренси
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
10
Гюрлер
Сердар
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Гёзтепе
3-4-1-2
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Коньяспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:1
С
2:3
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
ТМК
1:1
С
1:0
ТПЛ
2:0
ТПЛ
0:0
ТПЛ
1:0
АЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиянич Давид 3 0.25
Ндиайе Чериф 2 0.17
Лоуренси 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Яхович Адис 1 0.08
Арсланаджич Дино 1 0.08
Шимшек Бейкан 1 0.08
Айдогду Сонер 1 (1) 0.08
Эмир Беркан 0 0
Палули Мурат 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 0.33
Бардакчи Абдулкерим 3 0.25
Цекици Эндри 3 0.25
Гюрлер Сердар 2 0.17
Дикмен Сонер 2 0.17
Хассан Ахмед 1 0.08
Рахманович Амер 1 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Хауберт Гильерме 0 0
Скубич Нейц 0 0
Бютюки Зюмер 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсланаджич Дино 5 0
Нвободо Обинна 4 0
Айдогду Сонер 3 0
Эгрибайят Ирфан Джан 3 0
Палули Мурат 3 0
Яхович Адис 2 0
Нукан Атынч 2 0
Эмир Беркан 2 0
Лоуренси 2 0
Шимшек Бейкан 0 1
Каян Ялчин 0 1
Идейе Браун 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Бурекович Дженан 1 0
Kahraman Demirtas 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 3 0
Бардакчи Абдулкерим 3 0
Чалык Ахмет 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Скубич Нейц 2 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Демирбаг Адиль 1 0
Рахманович Амер 1 0
Цекици Эндри 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
4
22%
1-15
1
9%
5
28%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
5
45%
5
28%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
5
28%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Алтынорду - Гёзтепе 0:1
Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Алтай - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе - Маниса Буюкшехир 5:3 Сивасспор - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Менемен Беледиеспор 3:2 Гёзтепе - Назилли Беледьеспор 3:1 Гёзтепе - Умраньеспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги - Гёзтепе 5:3 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3
Коньяспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кеджиоренгюджю 2:0
Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Эрзурумспор - Коньяспор 1:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Галатасарай - Коньяспор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 12 7 2 3 20 - 9 23
3. Коньяспор 12 6 5 1 18 - 10 23
4. Аланьяспор 12 6 3 3 18 - 19 21
5. Галатасарай 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Бешикташ 12 6 2 4 21 - 15 20
7. Фенербахче 11 6 1 4 15 - 13 19
8. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Истанбул Башакшехир 12 6 0 6 18 - 15 18
10. Алтай 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
13. Антальяспор 12 4 3 5 14 - 17 15
14. Кайсериспор 11 4 2 5 15 - 18 14
15. Сивасспор 12 2 7 3 15 - 13 13
16. Малатьяспор 12 4 0 8 12 - 22 12
17. Гиресунспор 12 2 4 6 7 - 12 10
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 12 2 3 7 12 - 18 9
20. Ризеспор 12 2 1 9 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Хатайспор 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Истанбул Башакшехир 6 4 0 2 10 - 5 12
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
10. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
11. Адана Демирспор 6 3 1 2 9 - 5 10
12. Антальяспор 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Кайсериспор 5 3 1 1 9 - 4 10
15. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
17. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
18. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
19. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 6 5
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Фенербахче 6 3 0 3 7 - 8 9
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
8. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
9. Малатьяспор 5 2 0 3 3 - 6 6
10. Алтай 6 2 0 4 9 - 12 6
11. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
13. Антальяспор 5 1 2 2 4 - 7 5
14. Сивасспор 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
Где смотреть матч Гёзтепе 0:2 Коньяспор онлайн


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