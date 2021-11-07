  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
0:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Кайсериспор
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Кавечи Ирфан
0:1
39' Гол
Коловециос Димитрис
0:2
61' Гол
Гавранович Марио
69'
35
Озер
Берке
32
Тиссеран
Марсель
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
30
Сангаре
Назим
8
Яндаш
Мерт
Хакан
26
Зайц
Миха
6
Майер
Макс
16
Кадыоглу
Ферди
17
Кавечи
Ирфан
11
Бериша
Мергим
33
Лунг
Силвиу
28
Дживелек
Рамазан
5
Хоссейни
Маджид
4
Коловециос
Димитрис
21
Кароль
Лионель
88
Кампаньяро
Густаво
17
Башсан
Эмрах
24
Акдаг
Ибрахим
10
Кеман
Оливье
26
Тиам
Маме
19
Гавранович
Марио
Фенербахче
3-5-2
Кайсериспор
4-1-4-1

Ход матча

33'
Кавечи Ирфан
0:0
39'
0:1
Коловециос Димитрис
46'
Дурсун Сердар
Сангаре Назим
 
46'
Пелкас Димитрис
Майер Макс
 
46'
Новак Филип
Салаи Аттила
 
61'
0:2
Гавранович Марио
(Башсан Эмрах)
66'
 
Кардозу Мигел
Гавранович Марио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 8
  • 67 Владение мячом, % 33

История личных встреч

Фенербахче
Кайсериспор

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.2%
44.1%
14.7%
14 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
26.5%
26.4%
16 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 0.17
Росси Диего 2 0.17
Озил Месут 2 0.17
Кадыоглу Ферди 2 0.17
Новак Филип 1 0.08
Кавечи Ирфан 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Густаво Диас 1 0.08
Дурсун Сердар 1 0.08
Зайц Миха 1 0.08
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.08
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 4 (1) 0.33
Гавранович Марио 3 0.25
Башсан Эмрах 2 0.17
Менса Бернард 2 0.17
Булут Онур 1 0.08
Аттама Джозеф 1 0.08
Кардозу Мигел 1 0.08
Пектемек Мустафа 1 0.08
Gokhan Sazdagi 1 0.08
Коловециос Димитрис 1 0.08
Фернандеш Мануэл 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Мин-Чжэ 2 1
Новак Филип 3 0
Густаво Диас 3 0
Зайц Миха 3 0
Яндаш Мерт Хакан 3 0
Азиз Сердар 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Креспо Мигель 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акдаг Ибрахим 4 0
Демирок Угур 3 0
Булут Онур 1 1
Хоссейни Маджид 2 0
Кеман Оливье 2 0
Коловециос Димитрис 2 0
Башсан Эмрах 1 0
Мане Карлуш 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Менса Бернард 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Тиам Маме 1 0
Субаши Ясир 1 0
Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
13%
4
57%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
13%
4
25%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Кайсериспор - Артвин 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3
Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 3 0 24 - 11 30
2. Хатайспор 12 7 2 3 20 - 9 23
3. Коньяспор 12 6 5 1 18 - 10 23
4. Аланьяспор 12 6 3 3 18 - 19 21
5. Галатасарай 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Бешикташ 12 6 2 4 21 - 15 20
7. Фенербахче 0:2 12 6 1 5 15 - 15 19
8. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 18 - 15 19
9. Истанбул Башакшехир 12 6 0 6 18 - 15 18
10. Кайсериспор 2:0 12 5 2 5 17 - 18 17
11. Алтай 12 5 1 6 17 - 18 16
12. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Газиантеп 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Антальяспор 12 4 3 5 14 - 17 15
15. Сивасспор 12 2 7 3 15 - 13 13
16. Малатьяспор 12 4 0 8 12 - 22 12
17. Гиресунспор 12 2 4 6 7 - 12 10
18. Гёзтепе 12 2 3 7 11 - 18 9
19. Касымпаша 12 2 3 7 12 - 18 9
20. Ризеспор 12 2 1 9 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 7 5 1 1 15 - 7 16
2. Газиантеп 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Коньяспор 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Хатайспор 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Галатасарай 5 4 0 1 7 - 3 12
6. Фатих Карагюмрюк 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Истанбул Башакшехир 6 4 0 2 10 - 5 12
8. Трабзонспор 5 3 2 0 10 - 6 11
9. Фенербахче 0:2 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Адана Демирспор 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Антальяспор 7 3 1 3 10 - 10 10
12. Алтай 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Аланьяспор 5 3 1 1 12 - 9 10
14. Кайсериспор 2:0 5 3 1 1 9 - 4 10
15. Касымпаша 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Сивасспор 7 1 5 1 10 - 7 8
17. Ризеспор 6 2 1 3 7 - 8 7
18. Малатьяспор 7 2 0 5 9 - 16 6
19. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 6 5
20. Гёзтепе 6 1 0 5 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 7 6 1 0 14 - 5 19
2. Аланьяспор 7 3 2 2 6 - 10 11
3. Хатайспор 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Фенербахче 0:2 6 3 0 3 7 - 8 9
6. Галатасарай 7 2 3 2 11 - 12 9
7. Кайсериспор 2:0 7 2 1 4 8 - 14 7
8. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Истанбул Башакшехир 6 2 0 4 8 - 10 6
10. Малатьяспор 5 2 0 3 3 - 6 6
11. Алтай 6 2 0 4 9 - 12 6
12. Гёзтепе 6 1 3 2 9 - 10 6
13. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 12 6
14. Антальяспор 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Сивасспор 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Гиресунспор 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Бешикташ 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Газиантеп 6 0 1 5 4 - 14 1
19. Касымпаша 6 0 1 5 3 - 11 1
20. Ризеспор 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Коловециос Димитрис бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кавечи Ирфан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Кайсериспор
3.90
5.00
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фенербахче 0:2 Кайсериспор онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 