Турция: Суперлига 2021-2022
0:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
0:0
33' Не забитый пенальтиКавечи Ирфан
0:1
39' ГолКоловециос Димитрис
0:2
61' ГолГавранович Марио
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
33
Лунг
Силвиу
17
Башсан
Эмрах
10
Кеман
Оливье
26
Тиам
Маме
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Озил МесутНападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
-
26 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
-
29 Озбек МехметПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
Ход матча
33'
0:0
39'
61'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 8
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Фенербахче
Кайсериспор
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.2%
44.1%
14.7%
14 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
26.5%
26.4%
16 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2
|0.17
|Росси Диего
|2
|0.17
|Озил Месут
|2
|0.17
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.17
|Новак Филип
|1
|0.08
|Кавечи Ирфан
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Густаво Диас
|1
|0.08
|Дурсун Сердар
|1
|0.08
|Зайц Миха
|1
|0.08
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.08
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|4 (1)
|0.33
|Гавранович Марио
|3
|0.25
|Башсан Эмрах
|2
|0.17
|Менса Бернард
|2
|0.17
|Булут Онур
|1
|0.08
|Аттама Джозеф
|1
|0.08
|Кардозу Мигел
|1
|0.08
|Пектемек Мустафа
|1
|0.08
|Gokhan Sazdagi
|1
|0.08
|Коловециос Димитрис
|1
|0.08
|Фернандеш Мануэл
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Мин-Чжэ
|2
|1
|Новак Филип
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акдаг Ибрахим
|4
|0
|Демирок Угур
|3
|0
|Булут Онур
|1
|1
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Менса Бернард
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Субаши Ясир
|1
|0
|Демир Эмре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
13%
4
57%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
13%
4
25%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
5
38%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2
Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Кайсериспор - Артвин 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Аланьяспор - Кайсериспор 6:3
Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Газиантеп 0:0 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|3
|0
|24 - 11
|30
|2.
|Хатайспор
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Коньяспор
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|4.
|Аланьяспор
|12
|6
|3
|3
|18 - 19
|21
|5.
|Галатасарай
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Бешикташ
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|7.
|Фенербахче
|0:2
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|0
|6
|18 - 15
|18
|10.
|Кайсериспор
|2:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|11.
|Алтай
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Антальяспор
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|15.
|Сивасспор
|12
|2
|7
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Малатьяспор
|12
|4
|0
|8
|12 - 22
|12
|17.
|Гиресунспор
|12
|2
|4
|6
|7 - 12
|10
|18.
|Гёзтепе
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|19.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|20.
|Ризеспор
|12
|2
|1
|9
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|Газиантеп
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Хатайспор
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|9.
|Фенербахче
|0:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Адана Демирспор
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Алтай
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Аланьяспор
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Кайсериспор
|2:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|15.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|16.
|Сивасспор
|7
|1
|5
|1
|10 - 7
|8
|17.
|Ризеспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Гёзтепе
|6
|1
|0
|5
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|7
|6
|1
|0
|14 - 5
|19
|2.
|Аланьяспор
|7
|3
|2
|2
|6 - 10
|11
|3.
|Хатайспор
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Фенербахче
|0:2
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|Галатасарай
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|Кайсериспор
|2:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Истанбул Башакшехир
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|10.
|Малатьяспор
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Алтай
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|12.
|Гёзтепе
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|14.
|Антальяспор
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Сивасспор
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Бешикташ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Газиантеп
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|19.
|Касымпаша
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0